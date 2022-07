Lenggrieser SPD plant Umfrage zum Verkehr im Ortskern

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wie sehen Lenggrieser und Touristen die Verkehrssituation im Ort? Welche Verbesserungen wünschen sie sich? Damit befasst sich die Umfrage, die die SPD im September plant. © Pröhl

Die Lenggrieser Genossen wollen mit Hilfe einer Umfrage herausfinden, was den Bürgern beim Thema „Verkehr im Dorfkern“ auf den Nägeln brennt. Im September soll sie starten.

Lenggries – Bürgerbeteiligung hat sich die Lenggrieser SPD im Wahlkampf 2020 auf die Fahnen geschrieben. Daher plant sie nun zum Thema „Verkehr im Dorfkern“ eine Bürgerbefragung. Die soll im September online auszufüllen sein, aber auch ein Infostand zu dem Thema ist geplant.

Lenggrieser SPD will Bürger beim Thema „Verkehr im Dorfkern“ mit einbeziehen

„Wir wollen nichts an den Wünschen der Bürger vorbei beschließen“, sagt Ortsvereinschef und Fraktionsvorsitzender Tobias Raphelt auf Anfrage. Damit das gelingt, müsse man aber erst einmal wissen, was die Bürgerinnen und Bürger eigentlich so wollen. „Der Online-Fragebogen wird zurzeit erarbeitet“, sagt Raphelt. SPD-Mitglieder feilen an den Fragen. „Es darf nicht zu umfangreich werden, aber natürlich auch nicht zu klein.“ Für die Online-Variante habe man sich entschieden, weil die Auswertung so leichter sei. Wer das nicht kann, der kann auch „beim flankierenden Infostand“ vorbeikommen. „Geplant ist, dass man auch dabei den Fragebogen ausfüllen kann.“

Meinungen werden vermutlich weit auseinander gehen

Weitere Temporeduzierung, mehr oder weniger Parkmöglichkeiten, Verbesserungen für Radfahrer – diese Themen sollen in der Umfrage zur Sprache kommen. Raphelt ist durchaus klar, dass bei einigen Bereichen die Meinungen und Interessenslagen weit auseinander gehen dürften. „Die Geschäftsleute wollen vermutlich auf jeden Fall mehr Parkmöglichkeiten direkt vor den Läden“, während sich andere vielleicht eine Verkehrsberuhigung im Ortskern wünschen.

Auch Touristen sollen befragt werden

Die Meinungen dürften auch deshalb auseinandergehen, weil nicht nur die Menschen befragt werden sollen, die direkt im Ortskern wohnen. „Wir wollen auch die befragen, die in den Viertelsgemeinden leben und auch Touristen“, sagt Raphelt. „Für diese Gruppen ist es wahrscheinlich wichtiger, einen Parkplatz zu finden, während es für andere eher darauf ankommt, dass langsamer gefahren wird.“ Um die Ergebnisse besser einordnen zu können, sollen die Teilnehmer an der Umfrage daher auch freiwillige Angaben zum Wohnort machen.

Verkehr im Ort ein wichtiges Thema - „Werden oft darauf angesprochen“

Es kann aber auch sein, dass die Umfrage ergibt, dass der Großteil mit der aktuellen Situation zufrieden ist. „Dann ist das auch okay“, sagt Raphelt. Generell sei das Thema Verkehr im Ort aber ein wichtiges. „Wir werden oft darauf angesprochen“, sagt der Ortsvereinschef. Ist die Umfrage ausgewertet, kann sich Raphelt auch eine Infoveranstaltung zu dem Thema im Alpenfestsaal vorstellen, „um das Ergebnis vorzustellen“.

Nach der Auswertung: Gemeinderat soll Maßnahmen diskutieren

Resultieren sollen dann daraus auch konkrete Maßnahmen, die dann der Gemeinderat diskutieren soll. Auf den Prüfstand könnte dann auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs kommen. „Da zahlen wir im Moment ja drauf, sehen aber noch nicht so richtig einen Effekt“, sagt Raphelt.

