Viel Spaß und viel gelernt: Schüler über ihre Erfahrungen als Helfer bei den Winterspielen

Von: Felicitas Bogner

Mit viel Freude waren die Hohenburger Helferinnen in der Lenggrieser Kaserne am Start. © kaps

Für einen reibungslosen Ablauf bei den Special Olympics Winterspielen packten auch Schüler aus Lenggries und Bad Tölz mit an. Dabei durften sie wertvolle Erfahrungen sammeln.

Lenggries/Bad Tölz – Die Winterspiele der Special Olympics Bayern (Soby) waren ein großes Event im Landkreis. Damit alles reibungslos über die Bühne gehen konnte – vom Training, über die Qualifizierungsrunden bis zu den Wettkämpfen –, packten auch viele Schüler aus Lenggries und Bad Tölz tatkräftig mit an.

Schülerinnen aus Hohenburg engagierten sich im Rahmen ihrer Projektpräsentation

Das St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg beispielsweise war mit der 9. Jahrgangsstufe von Montag bis Donnerstag bei den Langläufern dabei. „Die neunten Klassen haben immer eine Projektpräsentation. Dazu gibt es ein übergeordnetes Thema, und die Schülerinnen können sich in verschiedenen Fächern damit beschäftigen“, erklärt Lehrerin Brigitte Kaps. Klar, dass heuer das Leitthema Soby war.

„Spaß stand für alle an erster Stelle“

„Immerhin ist es nicht so oft der Fall, dass so ein Sportevent in Bayern ausgetragen wird“, ergänzt Patricia Hofmann. Die 15-Jährige aus Benediktbeuern stand stets am Durchlauf um mitzuzählen, wie oft die Athleten eine Strecke bewältigen. „Es war eine tolle Erfahrung zu sehen, wie die Sportler an den Wettkampf herangegangen sind. Der Spaß stand für alle an erster Stelle, und sie haben sich herzlich gefreut, wenn ein anderer gewonnen hat“, berichtet Patricia. „Die Soby-Tage haben mir vor Augen geführt, dass man auch einen Wettkampf gemeinschaftlich austragen kann, ohne zu verbissen mit Blick auf den eigenen Erfolg zu sein.“

Schulkameradin Lilly Stumpf hat sich vergangene Woche als Parkeinweiserin auf dem Kasernengelände – dort fand Schneeschuhgehen und Langlaufen statt – engagiert. „Dazu hatte ich die Möglichkeit, für meine Projektpräsentation Interviews mit behinderten Athleten und auch Betreuern zu führen“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gemeinsam stark: Die Tölzer Schüler des P-Seminars mit Sportlern aus Österreich. © Willis

Schüler erhielten Einblick, wie hart die Arbeit mit behinderten Menschen ist

Viktoria Müller und Lisa Steingruber hatten große Freude bei ihrer Aufgabe als Stadionsprecherinnen. „Wir haben die Durchsagen gemacht, wer als nächstes an den Start geht und wer, wann ins Ziel einläuft“, erklärt Steingruber. „Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht“, betont Viktoria. „Noch dazu haben wir in der Zeit einen Einblick bekommen, wie herausfordernd die Arbeit mit behinderten Menschen ist“, sagt sie. Lilly Stumpf pflichtet ihr bei. „Die Betreuer waren physisch und psychisch extrem gefordert. Man merkt, dass man bei so einem Beruf mit vollem Herzen dabei sein muss.“

Auch für Lehrer spannend, die Schüler in anderem Zusammenhang zu erleben

Und aus pädagogischer Sicht? Brigitte Kaps ist hochzufrieden. „Es war sehr spannend, die Schülerinnen auch mal in einem anderen Zusammenhang als in der Schule zu erleben. Da sieht man als Lehrer viele Talente, die im klassischen Unterricht nicht zum Vorschein kommen.“

Tölzer Gymnasiasten organisierten Floorball-Wettbewerb

Auch Schüler des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums haben bei den Winterspielen mitangepackt. Im Rahmen des P-Seminars „Begegnung mit Menschen mit Behinderung“ organisierten die Freiwilligen den Floorball-Wettbewerb in der Tölzer Dreifachhalle. „In der Vorbereitungsphase befassten sich die Schüler mit der Sportart Floorball und nahmen an einem integrativen Training in Rosenheim teil“, erklärt Seminarleiterin Elisabeth Willis auf Anfrage. Überdies waren die Jugendlichen für die Turnierpläne zuständig und bastelten auch noch kleine Schutzengel für die Athleten.

„Ein unvergessliches Erlebnis“

„Während des Wettkampfs übernahmen unsere Schüler dann die Wettkampfleitung und schlüpften nicht nur in die Rolle des Stadionsprechers, sondern sorgten auch für gute Stimmung bei den vielen Zuschauern“, berichtet Willis. „Dass Soby ein unvergessliches Erlebnis war – da sind sich alle Helfer einig.“

