300 Jahre Pfarrkirche Lenggries: Geschichte(n) rund um St. Jakob

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Kirchenpfleger Peter Dichtl mit dem Jubiläumsbuch vor dem Hochaltar. Es ist der vierte seit dem Bau der Kirche. © arp

Das 300-jährige Jubiläum der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob wird heuer groß gefeiert. Was es im Gotteshaus zu entdecken gibt, weiß Kirchenpfleger Peter Dichtl.

Lenggries – 300 Jahre wird die Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob heuer alt. Groß gefeiert wird das am Sonntag, 11. September (siehe Kasten). Im Inneren des Gotteshauses kann man viel entdecken. Was hat es beispielsweise mit den Namenstafeln in den Bankreihen auf sich? Wieso waren die Denkmalpfleger des Generalkonservatoriums vermutlich gar nicht so unglücklich, als der dritte Hochaltar abbrannte? Und wo kann man die Glocken, die im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurden, heute noch hören? Geschichte und Geschichten rund um St. Jakob:

Die Namenstafeln

Wer St. Josef betritt, dem fallen sofort die vielen Namenstafeln in den Bankreihen auf. Praktisch jeder Platz ist vergeben. Die Taferl sind alle unterschiedlich, manche kunstvoll verziert, andere ganz einfach gehalten. 13 hängen in jeder Bank – ganz schön eng. „Das liegt daran, dass die Bänke vor der Renovierung 1915 etwas länger waren“, erklärt Kirchenpfleger Peter Dichtl. Die Bänke wurden ausgetauscht, die Taferl aber kamen an ihre angestammten Plätze zurück. „Da hat man eben etwas enger zusammenrücken müssen.“

Zugewiesen wurden die Plätze einst vom Pfarrer – und zwar nicht einfach so, sondern gegen Gebühr. Das Stuhlgeld war eine gute Gelegenheit für die Pfarrei, die Finanzen aufzubessern. Bei den Erhöhungen war man mitunter nicht zimperlich – beispielsweise 1903, als eine neue Glocke angeschafft wurde. Nahm man bis dahin insgesamt 175 Mark ein, erwartete man nun 794 Mark.

Namenstafeln sind an jedem Platz in den Kirchenbänken angebracht. Die älteste stammt aus dem Jahr 1823. © arp

Wann das Stuhlgeld abgeschafft wurde, ist nicht ganz klar. „Vermutlich in den 1970er- oder 80er-Jahren“, vermutet Dichtl. „Es gibt aber einige, die der Kirche das Stuhlgeld immer noch in Form einer Spende zukommen lassen.“ Und viele der älteren Lenggrieser wollen auch immer noch ausschließlich „auf ihrem Platz sitzen“.

Das älteste Taferl dürfte das von Johann Oswald auf der ersten Empore sein. Es stammt aus dem Jahr 1823. Feste Plätze hatten aber nicht nur Privatpersonen, sondern auch Institutionen. So gibt es Schilder, die die Plätze für Hohenburg, den „Altwirt“ oder auch den Pfarrhof markieren. Wobei bei Hohenburg nur die Bediensteten in der vordersten Stuhlreihe saßen. Die hohen Herrschaften nahmen in einem der beiden abgetrennten Oratorien Platz. Gerade bei Ortsfremden, die einen Gottesdienst in St. Jakob besuchen wollen, sorgen die Schilder manchmal aber auch für Verwirrung. „Mich hat schon mal jemand gefragt, ob man da überhaupt sitzen dürfe“, sagt Dichtl schmunzelnd.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Das Chorkreuz

Im Inneren der Kirche fällt der Blick sofort auf das große Kreuz, das mittig zwischen Kirchenschiff und Chor hängt. „Nur an Karfreitag wird es zur Kreuzverehrung heruntergelassen“, sagt Dichtl. Seit 1943 hängt es in St. Jakob, nachdem es Pfarrer Balthasar Burgmayr in München gekauft hatte. Ursprünglich stammt das rund 2,80 Meter hohe Kruzifix wohl aus Nürnberg und dürfte um 1500 entstanden sein. Es ist einer der ältesten Kunstgegenstände in St. Jakob.

Um das Jahr 1500 dürfte das Chorkreuz entstanden sein, das nur an Karfreitag zur Kreuzverehrung herabgelassen wird. © arp

Der Hochaltar

Der Hochaltar, der St. Jakob schmückt, ist bereits der vierte seit dem Bau der Kirche. Sein Vorgänger war 1885 aufgestellt worden. Mit dem waren die Denkmalpfleger des königlichen Generalkonservatoriums alles andere als glücklich. „Plump“ sei dieser und sorge dafür, dass dass Innere der Kirche „verdorben“ sei. Lange mussten sie sich allerdings nicht ärgern. Denn am 2. Februar 1911 setzte eine versehentlich umgeworfene Kerze den Hochaltar in Brand. „Zufall oder Fügung?“, fragt Dichtl. Jedenfalls sprang die Königliche Versicherungskammer ein und finanzierte den Bau eines neuen Hochaltars. 1915 sei er aufgebaut gewesen. „Und so steht er nun dort seit 107 Jahren“, sagt Dichtl. Nur eines hat sich noch geändert: Links und rechts fanden 2008 die Figuren der heiligen Notburga und des heiligen Wendelin einen Platz. Sie standen vormals am seitlichen Michaelsaltar. Als das Gitter aber 2008 geöffnet wurde und seitdem Besucher auch außerhalb der Gottesdienstzeiten Zutritt zu einem größeren Teil der Kirche haben, brachte man die beiden Figuren in den alarmanlagengesicherten Bereich.

Die Glocken

Seit 1950 ist das „Salve Regina“-Geläut von St. Jakob unverändert. Fünf Glocken hängen hoch im Turm: Helden-, Papst-, Familien-, Heimkehrer- und Jugendglocke. Über die Namen entscheidet „die Kirchenverwaltung und darüber, welcher Text darauf steht“, erklärt Dichtl. Elektrisch geläutet werden sie seit November 1950. „Davor waren zehn Männer beschäftigt, die die fünf Glocken von Hand geläutet haben“, sagt der Kirchenpfleger.

Die Heldenglocke und darüber die Heimkehrerglocke. © Dichtl

Vor 1950 gab es immer wieder Veränderungen beim Geläut – auch weil in beiden Weltkriegen Glocken abgegeben werden mussten, die eingeschmolzen wurden. So auch im Frühjahr 1942, als alle bis auf eine eingezogen wurden. Doch hören kann man das alte Geläut noch heute. Denn am 31. März 1942 wurde eine Tonaufnahme gemacht, die später in Berlin auf Schellackplatten gepresst wurde. „Diese konnten dann auch gekauft werden“, sagt Dichtl. Mittlerweile kann jeder in den Genuss kommen. „Der Tontechniker der Bananafishbones hat das für uns digitalisiert, und jetzt kann man das alte und das neue Geläut auf der Homepage hören“, sagt Dichtl. Zu finden auf www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/st-jakob-lenggries

Das Buch: Noch viel mehr Geschichte und Geschichten rund um St. Jakob gibt es im Buch „Die Pfarrkirche St. Jakobus Lenggries 1722-2022“, 176 Seiten, 214 Bilder, Preis: 20 Euro. Verkaufsstellen: Pfarrbüro, Tourist-Info, Lesebar, Schreibzeig, Raiffeisen-Lagerhaus, Blumengalerie Müller, Tracht und Loden Ertl, Knabner, Tankstelle Zens, Bäckerei Bammer in Fleck, Dorfladen Jachenau und Stadtmuseum Bad Tölz.

Der Festgottesdienst zum 300-jährigen Weihejubiläum von St. Jakob mit Kardinal Reinhard Marx wird am Sonntag, 11. September, um 9.30 Uhr gefeiert. Im Anschluss führt der Festzug zur Mehrzweckhalle. Dort findet das Pfarrfest mit der Blaskapelle Lenggries statt. Für Speis und Trank sowie ein Programm für die Kinder ist gesorgt. Die gesamte Bevölkerung ist zur Mitfeier eingeladen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.