Besondere Klänge in der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob

Von: Ines Gokus

Besonderen Klängen kann man über die Feiertage in St. Jakob in Lenggries lauschen. (Symbolbild) © IMAGO/Silas Stein

In den Genuss besonderer Klänge kommen die Gläubigen während der Feiertage in der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob.

An den Feiertagen kommt in der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob besondere Kirchenmusik zur Aufführung: An Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, wird in der Christmette um 22 Uhr die „Messe für den Gebrauch in der Schlosskapelle Hohenburg“ von Georg Schneeberger gespielt (wir berichteten). Der war ab 1821 Lehrer und Organist in Lenggries.

Schneeberger-Messe und alpenländische Weihnachtslieder in der Christmette

Außerdem gibt es die „Pastoralgraduale“ von Joseph Schnabel und alpenländische Weihnachtslieder von Peter Cornelius zu hören. Solistin ist Monika Holzheuer.

Musik „Aus dem alten Lenggrieser Notenschrank“ und Gesang vom Liederkranz

Zum Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 25. Dezember, darf man um 9.30 Uhr auf Musik „Aus dem alten Lenggrieser Notenschrank“ gespannt sein. Auf dem Programm steht die Missa in F von Ignaz Lachner. Am 26. Dezember um 9.30 Uhr singt dann der Liederkranz unter der neuen Leitung von Elisabeth Biller die „Missa Angelica“ von Boegner.

Jahresabschluss mit alpenländischen Liedsätzen und Messe von Haydn zu Dreikönig

Zur Jahresabschlussandacht am Samstag, 31. Dezember, um 19 Uhr kommen alpenländische Liedsätze zu Gehör. Und am Dreikönigstag, Freitag, 6. Januar, wird zum Hochamt um 9.30 Uhr die Nikolaimesse von Joseph Haydn aufgeführt. Solisten sind Johanna Betzinger, Evi Strobl, Johann Schwedt und Johannes Janssen.

