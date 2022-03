Jugendsingen und -musizieren des Trachtenvereins Stamm: Begeisterter Applaus für ein buntes Repertoire

Talentierter Nachwuchs mit Freude an der Volksmusik begeisterte am Sonntagnachmittag im Alpenfestsaal in Lenggries das Publikum. Vor allem waren Eltern, Geschwister, Omas und Opas gekommen. © Hias Krinner

Beim Jugendsingen und -musizieren des Trachtenvereins Stamm wurde Geld für die Ukraine gesammelt

Lenggries – Junge Musikanten auf der Bühne im Alpenfestsaal – mit dem traditionellen Jugendsingen und -musizieren, das der Lenggrieser Trachtenverein Stamm in zweijährigem Turnus ausrichtet, nutzte man die Lockerungen der Corona-Maßnahmen für den Start in ein neues, aktives Vereinsjahr.

Aufgrund von Quarantäne-Fällen weniger Mitwirkende

Zwölf Gruppen beziehungsweise Solisten hatten sich ursprünglich angemeldet, wie die Volksmusikwartin des Vereins, Rosi Rammelmaier, berichtete. Doch aufgrund von Quarantäne-Fällen oder auch mangelnden Probe-Möglichkeiten waren es am Sonntagnachmittag letztlich dann neun Formationen, die mit Eifer und Konzentration ihre Instrumente nicht nur beim offiziellen Teil, sondern auch anschließend in ungezwungener Runde zum Klingen brachten.

Ein buntes Repertoire aus Landlern, Polkas, Boarischen und Märschen

„Die Jüngsten finden meistens mit der Flöte den Einstieg in ihr musikalisches Hobby. Ausgestattet mit den ersten Grundkenntnissen steigen sie dann um auf andere Instrumente“, erklärte Rammelmaier, die durch das Programm führte. Die mitwirkenden Madln und Buam sind zwischen sieben und 16 Jahren alt. Das Publikum – zum großen Teil Eltern, Geschwister, Omas und Opas – bekamen ein buntes Repertoire zu hören: Landler, Polkas, Boarische, Märsche und selbst eine Burleske wurden vorgetragen. Besonders begeisterten Applaus bekam der 14-jährige Toni Streidl aus Ried/Benediktbeuern, der auf seiner Ziach das Paradestück für Fingerartistik, „Erinnerungen an Zirkus Renz“, souverän zum Besten gab.

Junge Leute, die sich zum gemeinsamen Singen zusammen tun, gibt es immer seltener

Bemerkenswert schien auch, dass anders als in früheren Zeiten, als die Geige in Volksmusikgruppen kaum mehr vorkam, dieses Streichinstrument diesmal stark vertreten war. Was bei der aktuellen Auflage jedoch gänzlich fehlte, war die Zither. „Und wir haben heuer auch keinen Gesang dabei“, bedauerte Rammelmaier. „Dass junge Leute sich zum Singen zusammentun, das wird immer seltener.“ Dennoch, generell fände sich immer wieder talentierter Nachwuchs mit Freude an der Volksmusik. Eine wichtige Rolle käme dabei denjenigen Leuten zu, die die Kinder unter ihre musikalischen Fittiche nehmen und unterrichten, wie die Volksmusikwartin und der Vereinsvorstand Benedikt Demmel in ihren Dankesworten unterstrichen.

Spenden zugunsten der Ukraine gesammelt

Die obligatorische Sammlung mit einem Hut, der üblicherweise zwecks Beitrag zur Unkostendeckung durch die Zuhörerreihen geht, werde in der aktuellen Situation für die Ukraine verwendet, kündigte Demmel an. Wenig später konnte er erfreut das Ergebnis der Sammlung bekannt geben: „Es sind 650 Euro zusammengekommen.“ Und noch größer wurde die Freude aller, nachdem ein Zuhörer auf den Vorstand zugegangen war, um die Spendensumme auf 1000 Euro aufzurunden.

Die Mitwirkenden

Die „Flötenmusi“ mit Marie Aumann, Sophia Brandhofer, Emmi Reiser, Marina Haslinger und Leni Landthaler, Alois Rammelmaier mit der Ziach, die Wegscheider Stubnmusi mit Thomas und Magdalena Wiltschko, ein Gitarrenduo mit Thomas Kerwien und Kaspar Landthaler, die Geschwister Gebhardt mit Seppi, Hannes und Annalena Gebhardt, die Beira Geigenmusi mit Magdalena Bugl, Magdalena Doll, Katie und Clara Kofler, das Hackbrettduo Emma Bernböck und Simona Lutz mit Astrid Streidl, Toni Streidl mit der Ziach sowie die Werkstattmusi mit Vroni Kellner, Lena Oswald, Luci Müller, Georg Feile und Sepp Müller.

Von Rosi Bauer

