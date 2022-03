„Wir fahren da hin, wo man uns braucht“: Lenggrieser bringt Hilfsgüter in die Ukraine

Von: Elena Royer

„Im positiven Sinn komplett eskaliert“: Die große Menge an Sachspenden mussten die Helfer vor Fahrtantritt erst einmal sortieren. © Privat

Er fand, es muss noch etwas anderes möglich sein, als Geld zu spenden. Deshalb hat sich Robert Nestinger aus Lenggries dazu entschieden, selbst an die ukrainische Grenze zu fahren und Hilfsgüter zu überbringen.

Lenggries – „Wie kann ich den Menschen in der Ukraine helfen – außer Geld zu spenden?“ Diese Frage stellte sich Robert Nestinger, als er das Leid der Menschen dort sah. „Mich hat das einfach nicht so zufriedengestellt“, sagt der 39-Jährige. „Ich wollte selbst sehen, wo die Spenden ankommen.“ Den Gedanken, Sachen in die Krisengebiete zu bringen, setzte der Lenggrieser daraufhin gemeinsam mit ein paar Freunden, die ebenfalls Zeit hatten und helfen wollten, in die Realität um. „Schlussendlich waren wir sieben Fahrer mit vier Fahrzeugen“, berichtet er.

„Das wird durch die Decken gehen“ - 4 Fahrzeuge konnten mit Sachspenden gefüllt werden

Doch bevor es losging, haben sie erst einmal Sachspenden gesammelt. Durch Aufrufe, die die Freunde auf Whats-App und Instagram teilten, kam eine Menge zusammen. „Als binnen einer Stunde ein Sprinter voll war, war klar: Das wird durch die Decke gehen“, berichtet Nestinger. „Wir konnten vier Fahrzeuge, darunter ein 7,5-Tonner und ein 3,5-Tonner, vollladen“, erzählt er. „Die Aktion ist im positiven Sinn komplett eskaliert.“

Die Freunde wollen noch einmal an die Grenze fahren und Flüchtlinge holen

Auf Instagram gab Nestinger immer wieder Updates. „Uns war wichtig, dass die Leute wissen, was mit ihren gespendeten Sachen passiert.“ Bevor sie starteten, wurden alle Spenden sortiert. „Das ging von Kleidung über Decken, Schlafsäcke, Duschgel, Deo, Feuchttücher, Getränke, Lebensmittel bis hin zu Medikamenten und Verbandsmaterial. Zusätzlich haben wir noch Geldspenden im Wert von über 5000 Euro erhalten.“ Davon bezahlten sie Fahrtkosten wie Sprit und Maut. Mit dem Rest, der übrig geblieben ist, soll eine erneute Fahrt finanziert werden. Denn die Freunde planen, noch einmal in das Grenzgebiet zu fahren, um Flüchtlinge hierher zu bringen. Ein genaues Datum für die Fahrt stehe aber noch nicht.

Stimmung an der Grenze war komisch

Anfang März machte sich der Konvoi abends auf den Weg. Zuerst ging es nach Budapest, wo sie an zwei Bahnhöfen den dort gestrandeten Flüchtlingen Getränke und Lebensmittel brachten. Dann fuhren sie weiter in die Slowakei. Während der Fahrt sei die Stimmung anfangs noch ausgelassen gewesen, erzählt Nestinger. „Aber an der Grenze zur Ukraine bei Vysné Nemecké wurden wir von Militär empfangen. Hier herrschte eine komische Stimmung, sehr bedrückt und angespannt.“ Besonders merkwürdig sei der Gedanke gewesen, zu wissen: 200 Kilometer weiter herrscht Krieg.

Bedrückend sei die Stimmung im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet gewesen. © Privat

Sie versorgten einen jungen Ukrainer mit Hilfsgütern

Eine Begegnung im slowakisch-ukrainischen Grenzgebiet ist Nestinger dabei besonders in Erinnerung geblieben. Er erzählt von einem jungen Mann, dem sie mehrmals das Auto vollgeladen haben. „Das war ein Ukrainer, der hat die Sachen zu seiner Mutter gebracht, die an der Grenze gewartet hat und die Dinge in der Ukraine verteilt. Wäre der Mann selbst in die Ukraine gefahren, wäre er nicht mehr raus gekommen.“

„Wäre nie auf die Idee gekommen, dass jemand aus dem Leid anderer Profit schlagen kann“

Da danach immer noch viel übrig war, entschieden sie, überall ein bisschen was zu lassen. „Wir haben gesagt: Wir fahren da hin, wo wir gebraucht werden“, sagt der Lenggrieser. Zwei mal wurden sie dabei aber enttäuscht. Sie folgten einem Tipp, dass Flüchtlinge in einer Kirche untergebracht seien und dort noch Bedarf an Hilfsgütern bestünde. „Allerdings hatten wir dort ein ungutes Gefühl“, erzählt der 39-Jährige. „Wir hatten den Verdacht, die Leute dort würden die Sachen weiter verkaufen, da sie sich in Widersprüche verwickelt haben. Daraufhin haben wir entschieden, nichts dort zu lassen.“ Auch bei einer zweiten Station erging es ihnen ähnlich. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass jemand aus dem Leid anderer Profit schlagen kann“, so Nestinger.

„Jeder kann in so eine Situation kommen“

Da es für die Helfer aus der Region nicht in Frage kam, die Sachen wieder mit nach Hause zu nehmen, haben sie noch einiges bei der Caritas vor Ort abgegeben. „Hier hatten wir das Gefühl, die Sachen sind in guten Händen.“

Nestingers Ziel war es, die bedürftigen Menschen vor Ort so gut wie möglich zu unterstützen. „Unsere Generation kennt keinen Krieg. Und schon gar keinen, der so nah ist“, sagt er. „Deshalb finde ich: Die Leute sollen helfen, wenn sie können. Jeder kann in so eine Situation kommen.“ Für ihn steht fest: Es war eine gelungene Aktion.

