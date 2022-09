Lenggrieser SPD startet Umfrage zur Verkehrssituation im Ortskern

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wie sehen die Lenggrieser die Verkehrssituation im Ort? Damit befasst sich die Umfrage, die die SPD plant. © Pröhl

Wie wird die Verkehrssituation im Ortskern wahrgenommen, wie ließe sie sich verbessern? Das will die Lenggrieser SPD mit einer Online-Umfrage herausfinden.

Lenggries – Immer wieder sei das Thema Verkehr an ihn und an Mitglieder des Ortsverbands herangetragen worden, sagt SPD-Ortsvorsitzender Tobias Raphelt bei der Vorstellung der Umfrage. Zu der habe man sich entschlossen, um tatsächlich einmal herauszufinden, was die Lenggrieser denken und sich wünschen. „Wir wollen schließlich nicht an den Menschen vorbei Politik machen“, sagt Raphelt. „Natürlich habe ich meine eigene Meinung zum Thema Verkehr. Ich will aber wissen, wie die Leute das sehen.“

Umfrage umfasst 37 Fragen

Eine ganze Weile haben die SPD-Mitglieder über den Fragen gebrütet. Einige habe man auch schweren Herzens streichen müssen, um das Ganze nicht zu lang werden zu lassen, ergänzt Raphelts Stellvertreterin Franziska Baumann. Doch auch so gibt es noch 37 Fragen zu beantworten. „Wir gehen davon aus, dass es in etwa 15 Minuten zu schaffen ist“, sagt Baumann.

Damit alle wissen, um welchen Bereich es sich genau dreht, gibt es am Anfang eine Karte. Im Mittelpunkt stehe „die Lenggrieser Scheib’n“, sagt Raphelt – also das Gebiet zwischen Markt-, Tölzer-, Münchner-, Schützen- und Bahnhofstraße.

Fragen drehen sich beispielsweise darum, wie oft man den Ortskern besucht

Gegliedert ist die Umfrage dann in mehrere Blöcke. Im allgemeinen Teil geht es um Fragen, wie oft man den Ortskern besucht und mit welchem Verkehrsmittel man dort normalerweise unterwegs ist. Aber auch nach dem eigenen Herkunftsort wird gefragt. „Das ist aber die persönlichste Frage und dient dazu, dass wir die Antworten besser interpretieren können“, sagt Raphelt. Personenbezogene Daten würden ansonsten nicht erhoben. „Alle Angaben sind freiwillig.“

Mit der Verkehrssituation im Ortskern befasst sich die Umfrage der Lenggrieser SPD. © Plan: SPD Lenggries

Teilnehmer sollen etwa Parkmöglichkeiten und Sicherheit bewerten

In den weiteren Themenblöcken sollen dann Bewertungen aus unterschiedlichen Perspektiven abgegeben werden. Wie bewerten Autofahrer die Parkmöglichkeiten, wie sicher fühlen sie sich, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind. Darum geht es auch bei den Fahrrad- und E-Bike-Fahrern. Fußgänger sollen unter anderem die Querungsmöglichkeiten bewerten.

Auch Verbesserungs-Vorschläge können einfließen

Ein weiterer Themenblock befasst sich mit Schulwegsicherheit und Barrierefreiheit. Hier geht es nicht nur um die reine Bewertung der Lage. Es können auch Vorschläge angeklickt oder eingereicht werden, was beide Dinge verbessern würde.

Später sollen dann auch noch die Attraktivität, die Beschilderung oder auch generell die Parkplatzsituation bewertet werden. Den Gewerbetreibenden wird ebenfalls ein eigener Themenblock gewidmet. Mit Schulnoten sollen sie verschiedene Aspekte bewerten.

Mögliche Szenarien: Fußgängerzone, Tempo 30 oder Ringverkehr

Da die Auswertung der Umfrage auch in konkreten Maßnahmen münden soll, dürfen sich die Teilnehmer mit möglichen Szenarien befassen. Abgefragt wird unter anderem, wie man zu einer Fußgängerzone, Fahrradspuren, Tempo 30 oder einem Ringverkehr mit Einbahnstraßenregelung im Ortskern steht.

Und da man schon mal Menschen dazu bewegt hat, Kästchen anzuklicken, nutzt die SPD die Plattform auch noch gleich für sich selbst. Die Teilnehmenden werden gefragt, zu welchen Themen sie sich ebenfalls Umfragen wünschen würden und, ob die SPD diese auch künftig anbieten soll.

Auch wer keinen Online-Zugang hat, kann sich beteiligen

Verlinkt wird die Umfrage auf www.spd-lenggries.de. Wer selber keinen Online-Zugang hat, sich aber gerne beteiligen möchte, kann am Samstag, 1. Oktober, ab 10 Uhr vors Lenggrieser Rathaus kommen. Dort wird die SPD einen Infostand aufbauen, „um die Bürger zum Dialog einzuladen“, sagt Baumann. „Außerdem haben wir Tablets, auf denen man die Umfrage ausfüllen kann“, ergänzt Raphelt.

Lenggrieser SPD hofft auf rege Teilnahme

Und welche Resonanz erhofft man sich? „Super wären 1000 Teilnehmer, 1500 wären optimal“, sagt der Ortschef. Bis Ende Oktober kann man teilnehmen. Eine Zwischenbilanz wird die SPD schon mal bei der Jahresversammlung am 21. Oktober ziehen. Möglichst noch im November soll dann die endgültige Auswertung erfolgen. Die Ergebnisse möchte die SPD dann auch öffentlich vorstellen.

