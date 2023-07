Lenggrieserin erhält verwirrende Post vom Finanzamt

Von: Elena Royer

Teilen

Eine Lenggrieserin erhält ein Erinnerungsschreiben, vom Finanzamt, obwohl sie ihre Grundsteuererklärung eingereicht hat. Das Landesamt für Steuern erklärt, woran das liegen könnte. © Burkhard Schubert/IMAGO

Eine Lenggrieserin erhält ein Erinnerungsschreiben vom Finanzamt, obwohl sie ihre Grundsteuererklärung längst eingereicht hat. Das Landesamt für Steuern erklärt, woran das liegen könnte.

Lenggries – Am 2. Mai endete die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung in Bayern. Jedoch haben nicht alle Eigentümer ihre Erklärung rechtzeitig abgegeben. Wer noch nicht tätig geworden ist, erhielt in diesen Tagen ein Erinnerungsschreiben vom Finanzamt. Auch eine Leserin aus Lenggries hat Post bekommen und sich deshalb kürzlich an den Tölzer Kurier gewandt. Sie berichtet, dass sie und auch andere Lenggrieser Anfang Juni „fehlerhafte Anschreiben vom Finanzamt“ erhalten hätten, mit der Aufforderung, die Grundsteuererklärung einzureichen. Geschehe dies nicht bis zu dem in dem Schreiben genannten Zeitpunkt, müsse sie mit einer Schätzung der Besteuerungsgrundlage rechnen.

Lenggrieserin erhält Post vom Finanzamt, obwohl sie Steuererklärung längst abgegeben hat

Die Lenggrieserin hat ihre Erklärung jedoch längst eingereicht, und zwar pünktlich zum Stichtag 1. Januar, wie sie sagt. Auch von anderen Personen, die dieses Schreiben erhalten haben, wisse sie, dass diese ihre Erklärung schon abgegeben hätten. Noch dazu war das Erinnerungsschreiben auf den 15. Juni datiert. Ein Datum, das zu diesem Zeitpunkt noch in der Zukunft lag. Bei der Grundsteuer-Hotline bekam die Lenggrieserin die Auskunft, dass wohl tausende solcher fehlerhaften Briefe rausgegangen seien, und man nicht wisse, wie das passieren konnte. Es seien die Finanzämter Augsburg und Bad Tölz betroffen.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Pressestelle: „Erinnerungsschreiben erhalten alle, die bisher noch keine Grundsteuererklärung abgegeben haben“

Unsere Zeitung erkundigte sich daraufhin bei der Pressestelle des Bayerischen Landesamts für Steuern, was es mit diesen Briefen auf sich hat. Eine Sprecherin teilte mit: „Grundsätzlich erhalten alle ein Erinnerungsschreiben, die bisher noch keine Grundsteuererklärung abgegeben haben, obwohl sie hierzu verpflichtet sind. Da die Erinnerungsschreiben maschinell erstellt werden, können eingegangene Erklärungen ab einem bestimmten Datum für den Versand des Erinnerungsschreibens nicht mehr berücksichtigt werden. Das Datum wird im Erinnerungsschreiben angegeben. Wurde die Erklärung nach diesem Datum eingereicht, ist für den Eigentümer nichts veranlasst.“

Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung lief am 2. Mai ab

Weiter erklärte die Sprecherin: „Mit Ablauf des 2. Mai 2023 endete die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung in Bayern. Bisher haben rund 90 Prozent der hierzu verpflichteten Eigentümerinnen und Eigentümer in Bayern ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Wer noch nicht abgegeben hat, erhält ab dem 15. Juni 2023 ein Erinnerungsschreiben. Den betroffenen Steuerpflichtigen entstehen dadurch keine Nachteile. Wer seine Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben hat, soll dies bitte schnellstmöglich nachholen.“ Habe man trotz abgegebener Steuererklärung ein solches Schreiben erhalten, könne das zwei verschiedene Gründe haben. Entweder „die Grundsteuererklärung konnte nicht richtig zugeordnet werden“, zum Beispiel weil darin ein falsches Aktenzeichen angegeben oder Steuererklärungen für mehrere Objekte unter demselben Aktenzeichen abgegeben wurden. Oder „es wurde ein falscher Feststellungszeitpunkt angegeben“, etwa der Stichtag 1. Januar 2023 statt richtigerweise 1. Januar 2022. Weiter heißt es: „Den Bürgerinnen und Bürgern wird geraten die Angaben in ihrer Grundsteuererklärung zu prüfen und – falls nötig – eine neue (überarbeitete) Erklärung abzugeben.“

Dass wohl tausende fehlerhafte Briefe rausgegangen sind, wie der Lenggrieserin bei der Grundsteuer-Hotline mitgeteilt wurde, bestätigte die Pressestelle nicht. Der Lenggrieserin jedenfalls wurde dort geraten, das Schreiben des Finanzamts als nichtig anzusehen. „Ich werde mal schauen, ob ich noch ein weiteres Mahnungsschreiben, jetzt mit der richtigen Versendung ab 15. Juni, bekommen werde.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.