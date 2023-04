Vortrag in der Waldkirche: Jugendliche blicken mit Sorge auf aktuelle Krisen

Angst vor der Zukunft

Sozialpädagogin Eva Dietl zeigte bei einem Vortrag im Rahmen des Waldkirchenforums auf, wie sehr sich die aktuelle Weltlage auch auf Kinder und Jugendliche auswirkt.

Lenggries – Ob Corona, Klimawandel oder Ukraine-Krieg – die Welt scheint manchmal nur noch aus Krisen zu bestehen. Kein Wunder, dass einigen die Zukunftsaussichten teils mehr als düster erscheinen. Wie sehr sich die aktuelle Weltlage auch auf Kinder und Jugendliche auswirkt, zeigte der Vortrag „Die Ängste der Jugend vor der Zukunft – Zu viele Krisen, zu wenig Hoffnung?“ im Rahmen des Waldkirchenforums in Lenggries. Sozialpädagogin Eva Dietl von der ökumenischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas in Bad Tölz erklärte zusammen mit ihrem 17-jährigen Sohn Cassian Dietl, wie diese Ängste zustande kommen und wie man am besten damit umgeht.

Angst vor der Zukunft dominiert unter jungen Menschen

Früher habe man beim Stichwort „Jugend“ eher an Bezeichnungen wie rebellisch oder aufsässig gedacht, führte Barbara von Uthmann, Koordinatorin des Waldkirchenforums, in die Veranstaltung ein. Heute dominiere unter den jungen Menschen eher die Angst vor der Zukunft. Eva Dietl sagte: „Jeder von uns hat Ängste, aber Kindern fällt es sehr viel schwerer damit umzugehen.“

Angst sei nicht grundsätzlich etwas Negatives

Dass Angst nicht grundsätzlich etwas Negatives ist, erklärte die Sozialpädagogin gleich zu Beginn. „Angst ist wichtig zum Überleben. In Bedrohungssituationen erlaubt sie uns, uns vollständig auf eine Sache zu fokussieren.“ Dauern Angstzustände aber an, spricht man von pathologischer Angst. „Das Alltagsleben kann dadurch massiv eingeschränkt werden“, sagte die Pädagogin – mit Auswirkungen sowohl auf die Lebensqualität als auch die Lebenszuversicht.

Klimawandel fördere die Angst bei jungen Leuten

Dies zeige sich beispielsweise bei der Klimakrise. Dadurch, dass der Klimawandel ein globales Phänomen sei, sei er „besonders angstfördernd“, erklärte Dietl. Hinzukomme eine gewisse Perspektivlosigkeit, da es den Erwachsenen bisher nicht gelungen sei, Lösungen zu entwickeln. „Mit diesen Zukunftsaussichten konfrontiert gehen die Kinder nicht mehr befreit in die Welt“, so die Referentin. Aus diesem Grund schlüpften nun die Jugendlichen in die Erwachsenenrolle und würden selbst aktiv, zum Beispiel bei „Fridays for Future“. „Der Krieg in der Ukraine wird irgendwann vorbei sein, der Klimawandel aber bleibt.“

Aus Sicht der Jugendlichen würde eine verantwortungsvolle Politik helfen, diese Ängste zu nehmen, erklärte der 17-jährige Cassian Dietl. So aber bleibe ein Gefühl der Ohnmacht, da die Jugend kaum etwas alleine verändern könne. „Kinder und Jugendliche sind eine der verwundbarsten Gruppe in der Gesellschaft“, sagte die Sozialpädagogin. Denn sie verfügten noch nicht über die notwendigen Bewältigungsstrategien. Außerdem habe die Jugend keine Lobby, die ihre Interessen vertrete.

Auch Corona hatte negative Auswirkungen auf die Jugendlichen

Dies habe sich, so Eva Dietl, auch in der Pandemie gezeigt. Erkenntnissen des Ethikrates zufolge haben Kinder und Jugendliche psychisch am meisten unter der Krise gelitten. Dass die Auswirkungen von Corona noch heute spürbar sind, zeige sich auch bei ihr in der Beratungsstelle. „Die Anmeldezahlen sind in den vergangenen drei Jahren gestiegen.“ Deutlich häufiger habe sie nun mit Essstörungen, Süchten oder Depressionen zu tun. Kinder wollten aus Angst vor Ansteckung oder wegen des Leistungsdrucks nicht mehr in die Kita oder Schule oder haben den schulischen Anschluss verpasst. Durch den Unterricht zuhause und die soziale Isolation hätten familiäre Konflikte zugenommen, und Kinder seien zunehmend vereinsamt. „Es spielen viele Faktoren zusammen“, erklärte Dietl. Um alle Kinder behandeln zu können, fehlten Therapieplätze, bemängelte die Sozialpädagogin.

Probleme der Jugend ernst nehmen und Positives nicht aus dem Blick verlieren

Was kann man tun, um junge Menschen mit Zukunftsängsten zu helfen? „Wichtig ist vor allem Gesprächsbereitschaft“, sagte Eva Dietl. Man sollte anerkennen, dass diese Gefühle da sind und sich anderen anvertrauen. Dazu gehört laut ihrem Sohn Cassian auch, die Sorgen und Probleme der jungen Generation ernst zu nehmen. Trotz der „permanenten Krisensituation“, ergänzte seine Mutter, sollte man auch das Positive nicht aus dem Blick verlieren. „Den Kindern und Jugendlichen muss weiterhin ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit vermittelt werden, damit sie ihren Lebensweg finden können.“ Von Franziska Selter

