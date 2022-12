Moderne Herbergssuche: Erzieher geht aus Lenggries fort, weil er keine größere Wohnung findet

Von: Nick Scheder

Mehr als ein halbes Jahr suchte Sascha Heckmann nach einer größeren Wohnung im Isarwinkel. (Symbolbild) © dpa

Weil er keine größere Wohnung findet, zieht Erzieher Sascha Heckmann aus Lenggries fort. Die Wohnungsnot ist dem Bürgermeister zwar bekannt, eine Lösung jedoch nicht in Sicht.

Lenggries – Mehr als ein halbes Jahr suchte Sascha Heckmann nach einer größeren Wohnung im Isarwinkel. Weil er keine fand, kehrt der Erzieher im Lenggrieser Kindergarten nun in seine Heimat zurück. Bürgermeister Stefan Klaffenbacher ist die Problematik bewusst, er hat aber keine Lösung für die Wohnungsnot.

Erzieher in Lenggries gibt Wohnungssuche nach neun Monaten auf

Es war schon immer sein Traum. Berge, wo man hinschaut. Da wohnen und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Sascha Heckmann (27) hatte es geschafft: Er nahm im September 2020 einen Job als Erzieher im Kindergarten St. Josef Lenggries an. „Das hat mir richtig gut gefallen.“ Er fand auch relativ schnell eine Bleibe, eine Einzimmer-Wohnung in Schlegldorf. Doch nun, zwei Jahre später, wollte er in Lenggries oder Umgebung eine größere Wohnung finden – und gab die Suche nach neun Monaten auf. „Meine Freundin und ich haben uns eine Frist bis Ende September gesetzt. Als wir da immer noch nichts gefunden hatten, haben wir entschieden zurückzugehen.“

Gemeinde bedauert, dass der Erzieher weggeht

Es dauerte nicht lange, da haben die beiden eine Wohnung in der Heimat gefunden, in Feuchtwangen. Verschiedene Stellenangebote liegen Heckmann bereits vor – Erzieher werden überall händeringend gesucht. Auch in Lenggries, weshalb die Einrichtung jetzt bis März eine Lücke schließen muss. Heckmann galt als beliebter und engagierter Erzieher. Deshalb bedauert auch sein Arbeitgeber – die Gemeinde Lenggries als Träger der Einrichtung – die Entscheidung. „Es ist sehr schade, dass er weggeht“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (Freie Wählergemeinschaft) auf Anfrage.

Sascha Heckmann © privat

Dem Bürgermeister ist das Problem bekannt

Das Problem ist ihm bekannt. „Wir haben in Lenggries einen hohen Druck aus dem Ballungsraum München.“ Deswegen ist Wohnraum ein knappes Gut – nicht nur in Lenggries, sondern im ganzen Landkreis. Etwas gegen die Wohnraumknappheit zu tun sei sehr schwierig.

Diese Erfahrung machte Heckmann zur Genüge. Weil es ihm gut gefiel in der Marktgemeinde und seine Freundin mit dem Bio-Medizintechnik-Studium fertig war, beschlossen die beiden, im Isarwinkel zusammenzuziehen. Die Wohnung in Schlegldorf reichte für Heckmann aus, doch für beide wäre sie definitiv zu eng.

Wohnungen entweder schnell weg oder unbezahlbar

Eine moderne Herbergssuche begann. Und endete in Frustration. „Wenn die Wohnungen – kaum online – nicht ohnehin gleich weg waren, erwiesen sie sich als unbezahlbar, oder die Vermieter wollten unseren kleinen Hund nicht.“ Es sei brutal schwierig gewesen, überhaupt etwas zu finden. Und unmöglich, den Zuschlag zu bekommen. Auch als Heckmann den Suchradius erweiterte. Bis nach Warngau. „Hauptsache Berge.“ Zusätzlich frustrierend: Zahlreiche Immobilien in Lenggries sind fast gänzlich ungenutzt oder nur zu Ferienzeiten bewohnt: Ferienwohnungen und Zweitwohnungssitze.

Bürgermeister: „Haben als Gemeinde kaum eine Handhabe“

Wohnraum für Einheimische und der freie Immobilienmarkt: „Es ist schwierig, dass wir da Einfluss nehmen können“, sagt Gemeindeoberhaupt Klaffenbacher. Die Situation mit steigenden Grundstücks- beziehungsweise Mietpreisen sei der ganzen Entwicklung geschuldet, meint der FWG-Politiker. „Da haben wir als Gemeinde kaum eine Handhabe. Wir können leider nicht so einfach unendlich neuen Wohnraum schaffen, aber versuchen schon, etwas zu organisieren für Leute, die ihn dringend brauchen.“ Auch bei neuen Bauprojekten seien Modelle für Einheimische angedacht.

Erzieher musste seinen Traum aufgeben

Das hilft dem Erzieher aus dem Lenggrieser Kindergarten jedoch nichts. Seine Entscheidung ist gefallen, er kehrt in die Heimat zurück. Schweren Herzens einerseits, „weil es mir hier getaugt hat“. Andererseits freut er sich auf einen neuen Abschnitt. Er gibt seinen Traum auf. Wegen gescheiterter Herbergssuche. „Aber dann muss ich eben einen neuen Traum in Angriff nehmen.“

