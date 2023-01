Mit 2,5 Promille auf dem Radlader: Lenggrieser zu 1400 Euro Strafe verurteilt

Von: Rudi Stallein

Gleich zweimal binnen drei Monaten soll ein Lenggrieser mit deutlich zu viel Alkohol im Blut am Straßenverkehr teilgenommen haben. © U. J. Alexander via IMAGO

Weil er gleich zwei mal binnen drei Monaten betrunken am Straßenverkehr teilgenommen hat, wurde ein Lenggrieser nun zu 1400 Euro Strafe verurteilt.

Lenggries/Wolfratshausen – Gleich zweimal binnen drei Monaten soll ein Lenggrieser mit deutlich zu viel Alkohol im Blut am Straßenverkehr teilgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen vor, am 11. Juni 2022 mit 2,44 Promille einen Radlader gefahren zu haben. Noch ein, zwei Bier mehr dürften es am 7. September vorigen Jahres gewesen sein, als er mit 2,71 Promille mit seinem Pedelec gestürzt war.

Lenggrieser mit deutlich zu viel Alkohol im Blut am Straßenverkehr teilgenommen

Wegen der beiden Vorfälle waren gegen den 25-Jährigen zwei Strafbefehle erlassen worden. Dagegen legte er Einspruch ein, weshalb es nun zur Verhandlung am Amtsgericht Wolfratshausen kam. Im Fall eins sei die Geldstrafe zu hoch und der Unfall mit dem E-Bike seinem Mandanten schwerlich nachzuweisen, erklärte Rechtsanwalt Jost Hartman-Hilter sein Bestreben, das letztlich erfolgreich war: Im Hinblick auf die Pedelec-Fahrt wurde „von der Verfolgung vorläufig abgesehen, da eine Ahndung nicht besonders ins Gewicht fällt“, wie der Richter ins Protokoll diktierte.

Mit Pedelec gestürzt nachdem er mit einem Freund eine Kiste Bier getrunken hat

An der Isar habe er gesessen, mit einem Freund und einer Kiste Bier, „die hinterher nur noch aus Leergut bestand“, gab der Rechtsanwalt zur Radtour Bruchstücke aus der Erinnerung seines Mandanten wider. Anschließend soll dieser noch in einer Gastwirtschaft gesehen worden sein. „Wie er vom Isarufer an den Ort gekommen ist, wo er gestürzt ist, weiß er nicht.“ Wie er sich die Nase gebrochen, die rechte Schulter aufgeschürft und eine Platzwunde an der Stirn zugezogen hatte, die mit drei Stichen genäht werden musste, konnte nicht ermittelt werden. Augenzeugen gab es nicht. „Die Verletzungen sehen nach einem Überschlag aus, als wäre er über den Lenker geflogen“, erklärte ein Sachverständiger, der „eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit“ bei dem Angeklagten in diesem Fall nicht ausschließen mochte.

Betrunken mit Radlader losgefahren - Mutter informierte Polizei

Einen „akuten Rausch“ (inklusive nicht ausschließbar einer verminderten Steuerungsfähigkeit) billigte der Mediziner dem Beschuldigten auch für die Radladerfahrt zu. An jenem Tag habe sein Mandant den Tag damit verbracht, die Reste einer Party aufzuräumen und dabei sechs, sieben Bier getrunken, erläuterte Hartman-Hilter. Dann habe es zu Hause Streit gegeben, weshalb er sich den Radlader genommen und damit durch die Wiese davongefahren sein – und wohl auch ein Stück auf der Straße. Davon ging jedenfalls der Polizist aus, der von der besorgten Mutter des Angeklagten informiert worden war, dass ihr Sohn betrunken losgefahren sei.

Angeklagter will stationäre Therapie antreten

Seit dem Bike-Unfall im September, nach dem er sich selbst zur Entgiftung in eine Klinik begeben hatte, habe er keinen Alkohol mehr getrunken, beteuerte der Angeklagte vor Gericht. Zudem trete er im März eine stationäre Therapie an. Dieses „positive Nachtatverhalten“ wirkte sich mildernd auf das Strafmaß aus. Richter Helmut Berger verurteilte den Auszubildenden wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr zu 55 Tagessätzen (der Staatsanwalt hatte 60 beantragt) zu je 25 Euro, insgesamt also 1375 Euro, sowie noch sechs Monate Führerscheinsperre (insgesamt 13 Monate).

