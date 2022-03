Dr. Torsten Boehme referiert beim Waldkirchenforum über die Geschichte der Immunisierung

Als Dank überreichte Barbara von Uthmann vom Lenggrieser Waldkirchenforum, Referent Dr. Torsten Boehme das Buch „Pandemische Weltschau“. © rbe

Im Waldkirchenforum referierte der Internist und Arbeitsmediziner Dr. Torsten Boehme über die Geschichte des Impfens.

Lenggries – Gast beim Waldkirchenforum war am Sonntag der Internist und Arbeitsmediziner Dr. Torsten Boehme. Er ist bei Roche in Penzberg als Leitender Werksarzt tätig. Sein Vortrag über die Geschichte, Technologie und den Nutzen des Impfens lockte viele Interessierte in die evangelische Waldkirche. Gleich zu Beginn stellte Boehme klar: „Ich vertrete hier keine Interessen, die Firma Roche stellt keine Impfstoffe her.“

Daher kommt der englische Begriff „Vaccination“

Als „Erfinder“ des Impfens gelte der englische Landarzt Edward Jenner, wie Boehme referierte: Ausgehend von seiner Beobachtung, dass Melkerinnen im Kontakt mit den harmlosen Kuhpocken nicht an den gefürchteten Pocken erkrankten, hatte er die Vermutung, dass ein mit der milden Form der Erkrankung infizierter Mensch damit Immunität gegen den verwandten, aber weitaus gefährlicheren Erreger erwirbt. Im Jahr 1796 – da wusste man noch lange nicht, was überhaupt ein Virus ist – infizierte er ein Kind zuerst mit Kuhpocken und einige Wochen später mit den gefährlichen Pockenviren. Das riskante Experiment glückte, das Kind blieb gesund. Jenner nannte sein Verfahren „Vaccination“ – nach dem lateinischen Wort „Vacca“ für Kuh.

Impfungen tragen zu einer Reduzierung der Kindersterblichkeit und höherer Lebenserwartung bei

Seit Jahrzehnten arbeitet die Forschung an der Entwicklung von Impfstoffen, die vor gefährlichen Viruserkrankungen schützen. Sie macht sich dabei das Immunsystem des Menschen zunutze. Pocken, Polio, Masern und andere Infektionserkrankungen konnten damit weit zurückgedrängt werden, seit 1980 gelten die Pocken als weitgehend ausgerottet. Neben vielen anderen Faktoren, so Dr. Boehme, hätten Impfungen zu einer deutlichen Reduzierung der Kindersterblichkeit und höheren Lebenserwartung der Menschen beigetragen.

Auch die ungerechte Verteilung von Impfstoffen wurde thematisiert

Weltweit sterbe heute aber immer noch jeder sechste Mensch an einer Infektionskrankheit, bedauerte der Arzt: Schuld daran sei auch „die ungerechte Verteilung von Impfstoffen in den armen und reichen Ländern aufgrund der unterschiedlichen finanziellen Mittel“. Während in den Industriestaaten 70 bis 100 Prozent der Menschen gegen Covid geimpft seien, liege dieser Wert für ganz Afrika bei 15 Prozent, in manchen Ländern sogar unter 1 Prozent. Und weil Tuberkulose, Malaria und HIV auf dem schwarzen Kontinent ein viel größeres Problem darstellen als bei uns, seien die Anstrengungen, diese Seuchen zu besiegen, leider nicht so groß wie gegenwärtig bei Covid. „Es gibt also noch viel zu tun“, stellte Dr. Boehme fest.

„In Deutschland beim Impfen schon immer viel zurückhaltender gewesen“

„In Industriestaaten gibt es heute für bis zu elf Krankheiten – Beispiel Frankreich – eine Impfpflicht. In Deutschland ist man dagegen beim Impfen schon immer viel zurückhaltender gewesen“, betonte Boehme. Nur für die Masern und einst für die Pocken habe es hier eine Impfpflicht gegeben. Heute gelte als Maßstab, dass eine Impfpflicht „angemessen“ sein müsse im Hinblick auf Artikel 2 des Grundgesetzes, der die körperliche Unversehrtheit des Menschen garantiert.

Impfungen seien mit dem Risiko von unerwünschten, aber äußerst selten auftretenden schweren Komplikationen verbunden, stellte Boehme klar. Er gab aber zu bedenken, dass die Risiken einer Nichtimpfung bei lebensbedrohlichen Erkrankungen um ein Vielfaches höher lägen.

Barbara von Uthmann, Aktive beim Lenggrieser Waldkirchenforum, würdigte Boehmes informativen und allgemeinverständlichen Vortrag und schenkte ihm das Buch „Pandemische Weltschau“ mit abgründigen Karikaturen aus aller Welt zur Corona-Pandemie. Denn sie habe in Erfahrung gebracht, dass der Mediziner neben seinen Fachkenntnissen auch über Humor verfügt.

Von Rainer Bannier

