Unfall im Kreisverkehr in Lenggries: 13 500 Euro Schaden

Von: Elena Royer

Erheblicher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Lenggries. © Symbolbild: Rene Ruprecht

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Lenggries.

Zu einem Unfall im Kreisverkehr kam es am Donnerstag in Lenggries. Laut Polizei fuhr ein Münchner (80) gegen 13.30 Uhr mit seinem Ford auf der Bergbahnstraße in Richtung Ortsmitte. Am Kreisverkehr hielt er zunächst an, um Vorfahrt zu gewähren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 43-Jährige aus Bad Feilnbach mit ihrem VW in den Kreisverkehr und wollte Richtung Wegscheid weiterfahren.

Frau verließ den Kreisverkehr nicht wie erwartet

Der Münchner ging aber davon aus, dass die Frau den Kreisverkehr wieder Richtung Bergbahnstraße verlässt und fuhr deshalb in den Kreisverkehr ein. Da dem aber nicht so war, kam es zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 13 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

