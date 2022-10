Nach heißem Sommer: Verspätete Pilz-Saison - aber noch besteht Hoffnung

Gehen oft gemeinsam in die Pilze: Das Wirt-Ehehpaar Robert und Ursula Werner mit prächtiger Ausbeute. © Robert Werner

Schwammerlsucher in Bad Tölz-Wolfratshausen ziehen heuer eine gemischte Bilanz. So mancher Korb blieb bislang leer. Doch die Pilzsammler stecken nicht auf.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit ein paar Wochen sind sie wieder in den Wäldern unterwegs: Pilzliebhaber begeben sich auf die Suche nach der beliebten Delikatesse. Während bei einigen die Körbe bisher leer blieben, können sich andere über eine reiche Schwammerl-Ausbeute freuen.

So auch Michael Lindmair, Zweiter Bürgermeister der Stadt Bad Tölz. „Pfifferlinge und Steinpilze habe ich schon eine Menge gefunden“, sagt der Hobbysammler. Er war heuer bereits mehrere Male mit Freunden in den Pilzen. Um bei der Schwammerlsuche möglichst viele der beliebten Köstlichkeiten zu finden, rät der Tölzer, sich abseits der großen Wanderwege und „eher auf dem Berg als in der Ebene“ auf die Suche zu begeben.

Pilzsammler aus Geretsried: „Saison bisher bescheiden“

Eines jedoch solle man beim Sammeln berücksichtigen: „Auch wenn die Schwammerl überall im Wald wachsen, sollte man nicht querfeldein im Unterholz suchen und damit in die Rückzugsorte der Wildtiere eindringen.“ Stattdessen solle man eher am Wegesrand Ausschau halten. Er empfiehlt außerdem, nur so große Mengen zu sammeln, wie man im Eigenbedarf verbrauchen kann. Nicht nur um genügend für andere Sammler zurückzulassen. „Die Pilze dienen auch als Nahrung für die Tiere“, erklärt Lindmair.

Weniger Glück hatte bislang der Geretsrieder Kulturreferent Hans Ketelhut. „Die Saison ist bisher, gelinde gesagt, bescheiden“, sagt der passionierte Sammler. Ketelhut geht seit mehr als 40 Jahren regelmäßig in die Pilze. An seinen angestammten Plätzen ist er heuer jedoch kaum fündig geworden. Nicht nur Steinpilze, sondern auch Maronen und Rotkappen seien bislang eher rar gewesen.

Schwammerl-Saison kann sich noch bis weit in den Oktober ziehen

Dass die Pilze noch nicht wie gewohnt aus dem Boden sprießen, hängt laut dem Geretsrieder mit dem trockenen Sommer zusammen. Dadurch habe sich die Saison nach hinten verschoben. „Die Pilze waren heuer relativ spät dran. Nur dort, wo es in letzter Zeit gut geregnet hat, sind ein paar Exemplare zu finden“, sagt Ketelhut. Normalerweise können die ersten Schwammerl bereits im August gesammelt werden.

Diese Liebe geht unter die Haut: Die Leidenschaft fürs Schwammerlsuchen ist Robert Werner anzusehen. © kn

Neben dem Feuchtigkeitsmangel komme hinzu, dass es in den vergangenen Tagen vergleichsweise kalt war. Ob die Schwammerlsuche in den kommenden Wochen ebenso erfolgreich wird, hängt folglich von wärmeren Temperaturen ab. „Wenn das Wetter stimmt, kann die Saison noch lange bis in den Oktober hinein gehen“, ist Ketelhut zuversichtlich.

Ursula Werner, Inhaberin des Gasthauses „Altwirt“ in Lenggries, zieht hingegen eine positive Bilanz: „Schwacher Beginn bei der Steinpilzausbeute, aber zum Schluss hat es sich gesteigert.“ Auch bei den Pfifferlingen hatte sie Erfolg. Diese seien die ganze Zeit über gut zu finden gewesen. Allerdings habe sich der trockene Sommer zum Teil bemerkbar gemacht. „Manche Pfifferlinge waren so eingetrocknet und hart, dass wir sie stehen lassen mussten“, so Werner.

Glaubensfrage: Pilze drehen oder schneiden

Wie man den Pilz richtig aus der Erde entfernt, daran scheiden sich laut Werner die Geister. „Ob man dreht oder schneidet ist grundsätzlich egal.“ Sie persönlich bevorzugt letztere Variante. Sammler sollten jedoch immer folgende Grundregel beachten: „Keine Pilze mitnehmen, die man nicht eindeutig zuordnen kann.“ Es besteht sonst die Gefahr, eine giftige mit einer essbaren Art zu verwechseln. „Mein Mann und ich haben es beide von unseren Eltern gezeigt bekommen“, sagt Werner. Beide gehen zusammen regelmäßig in die Pilze. Ihre Fundstellen verraten sie – wie jeder passionierte Schwammerlsucher – natürlich nicht.

Um die Köstlichkeiten auch noch im Winter genießen zu können, empfiehlt sie, diese durch Trocknen haltbar zu machen. Wer kein spezielles Trocknungsgerät zuhause hat, geht laut der Wirtin folgendermaßen vor: „Die in dünne Scheiben geschnittenen Pilze auf Zeitungspapier auslegen und zirka eine Woche an einem warmen, trockenen Ort liegenlassen.“ Dafür eignet sich beispielsweise der Heizungskeller. Die getrockneten Pilze können zum Beispiel in Soßen gegeben werden und verleihen diesen einen kräftigen Geschmack.

Grundsätzlich lassen sich Pilze vielfältig verarbeiten und zu den unterschiedlichsten Gerichten zubereiten. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Ursula Werner. Neben klassischen Gerichten wie Rahmschwammerl oder Pilzrisotto, stehen auch Pilzburger und Steinpilzlasagne auf der Speisekarte im „Altwirt“.

Auskunft

Hilfe findet man in der Pilz-Beratungsstelle in München (Pasinger Rathaus) unter der 089/23 34 64 85. Sie ist bis 10. Oktober immer montags von 8.30 bis 10.30 Uhr besetzt.

Von Franziska Selter