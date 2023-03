Bäume bewegen die Lenggrieser Bürger

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

An der Karwendelstraße musste die Gemeinde vom Eschentriebsterben befallene Bäume fällen. Hier wird Spitzahorn nachgepflanzt. © Bock/Archiv

Das Fällen von Bäumen im Ortsgebiet wird immer kritisch beäugt. Daher drehten sich auch in der Lenggrieser Bürgerversammlung einige Fragen um dieses Thema. Zudem ging es um den Hirschbachwald.

Lenggries – Sibylle Reuter wollte unter anderem wissen, wie man mit dem Punkt Nachpflanzungen umgehe, und Werner Hüttl beantragte, den Hirschbachwald als „Geschützten Landschaftsbestandteil“ (GLB) auszuweisen. Das Waldstück fungiere als „wichtiges Biotopverbundsystem zwischen den Biotopräumen Isar und dem Wald und den Wiesen östlich Richtung Geierstein“, schreibt Hüttl in seinem schriftlichen Antrag. Es sei für Amphibien wichtig, biete den Angerer Bürgern Schutz vor Stürmen und sei Ortsbild prägend. Ein GLB sei nicht mit einem Naturschutzgebiet gleichzusetzen. Es gehe aber darum, „das umfasste Gebiet als Ganzes in seiner jeweiligen Funktion zu erhalten beziehungsweise nicht auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen oder zu beschädigen“.

Hirschbachwald: Bürgermeister ist skeptisch

Allerdings sei die Bewirtschaftung dieser Waldstücke „auf gemeindeeigenem Grund konsequent diesem Schutzstatus entsprechend anzupassen“. Die anderen Grundstückseigentümer seien in dieser Sache umfassend zu beraten und zu unterstützen. „Etwaige für die betroffenen privaten Grundstückeigentümer einhergehenden Nachteile sind fair auszugleichen“, so Hüttl. Auch bei der in diesem Jahr geplanten Sanierung der Hirschbachbrücke müsste das alles berücksichtigt werden.

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher war skeptisch. Der Gemeinde gehöre nur ein Fünftel der Gesamtfläche. „Der Rest ist in Privateigentum. Und wir würden massiv in die Eigentumsrechte eingreifen“, sagte Klaffenbacher. Das wecke bei vielen bestimmt ungute Erinnerungen an die Ausweisung der FFH-Flächen über die Köpfe der Betroffenen hinweg. „Die Gemeinde würde die Ausweisung als Geschützten Landschaftsbestandteil nur vorschlagen, wenn wirklich alle Eigentümer einverstanden sind.“ Auch eine Beratung und Unterstützung der Privateigentümer durch die Gemeinde sei nicht möglich. „Das geht nur mit der Unteren Naturschutzbehörde“, so Klaffenbacher. Ähnlich verhalte es sich mit dem von Hüttl vorgeschlagenen „Ausgleich“, wenn einem Eigentümer durch die Ausweisung Nachteile entstehen würden. „Das ist keine gemeindliche Aufgabe. Ich wüsste gar nicht, über welche Kostenstelle das erfolgen sollte.“

Anliegen wird ans WWA weitergeleitet

Natürlich, so der Bürgermeister weiter, werde man sich aber bei der Brückensanierung bemühen, „die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich zu halten. Aber das machen wir immer so.“ Hüttls Anregung, die Gewässerdurchgängigkeit des Hirschbachs wiederherzustellen, werde man ans Wasserwirtschaftsamt weiterleiten.

Wie bei Baumfällungen mit Nachpflanzungen umgegangen werde, wollte Sibylle Reuter wissen. „So das möglich ist, machen wir das“, sagte Klaffenbacher. Beispielsweise gebe es für die gefällten erkrankten Eschen an der Allee an der Karwendelstraße natürlich Ersatz. Auch am Pflegeheim werden für die Bäume, die dem Neubau weichen mussten, neue gesetzt. „Aber es geht nicht überall“, sagte Klaffenbacher. Beispielsweise müssten Bäume mitunter entfernt werden, weil sie die Sicht der Verkehrsteilnehmer behindern.

Bäume entlang der Bergbahnstraße ?

Schwierig wird es auch mit Reuters Wunsch, entlang der Bergbahnstraße Bäume zu pflanzen. Der Gemeinde gehöre hier nur das Einlaufbauwerk der Hochwasserentlastung und der Gehweg. „Auf unserem Grund ist kein Platz. Und die Anlieger zum Pflanzen zu verpflichten, geht nicht.“ Man könnte ihnen „aber die Idee natürlich näher bringen“.

Nur kurz ging Klaffenbacher noch auf Reuters Wunsch nach einer Baumschutzverordnung ein. Hier habe es bereits in der letzten Bürgerversammlung einen Antrag von Oskar Kiraly gegeben, mit dem sich der Gemeinderat später auch befasste. Dort überwog aber die Skepsis. Mit 19:2 Stimmen wurde die Baumschutzverordnung abgelehnt.

