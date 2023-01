Strom vom Balkon: Lenggrieser berichten von ihren Erfahrungen mit den kleinen Solaranlagen

Solarmodule am Geländer: Sabine und Stefan Pfister haben sich für ein Balkonkraftwerk entschieden.

Energiewende

Mit den steigenden Strompreisen werden alternative Energiequellen immer wichtiger. Zwei Lenggrieser berichten über ihre Erfahrungen mit Balkonkraftwerken.

Lenggries – Der Strompreis steigt stark an, gleichzeitig hat die aktuelle Energiekrise noch einmal verdeutlicht, wie wichtig der Umstieg auf erneuerbare Energien ist: Vor diesem Hintergrund sind gerade Balkonkraftwerke im Trend. Seit Anfang des Jahres fördert der Staat sogar die Anschaffung, indem er auf die Mehrwertsteuer verzichtet. Auch die Lenggrieser Familie Pfister hat sich solche kleinen Solarmodule an den Balkon montiert – eine Anschaffung, die Stefan Pfister nicht bereut, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Jeder sollte einen Teil zur Energiewende beitragen

„Ich sehe das Problem des Klimawandels und dass sich in der Energiepolitik was tun muss“, sagt der Lenggrieser. CO 2 einzusparen sei das Gebot der Stunde. „Und wenn jeder der 83 Millionen Deutschen einen kleinen Teil dazu beiträgt, ist viel gewonnen“, meint er. Solche Überlegungen hätten ihn auf die Idee gebracht, sich über Balkonkraftwerke zu informieren. Auch die Kosten seien ein Faktor gewesen. „Vom Strompreisdeckel waren wir da ja noch weit entfernt.“

Nicht jeder will sich gleich eine große Photovoltaik-Anlage aufs Dach montieren – und Mieter, wie es die Pfisters sind, haben eine solche Maßnahme gar nicht selbst in der Hand. Bei der Vermieterin anfragen, ob sie mit einem „Kraftwerk“ am Balkon einverstanden sei, das konnte Stefan Pfister aber problemlos – sie hatte nichts dagegen.

Für ein Balkonkraftwerk braucht es in der Regel keine Genehmigung

Über Videos auf der Plattform YouTube stieß Pfister dann auf einen Anbieter, „der alles sehr, sehr gut erklärt hat“, wie der Lenggrieser sagt. Bei dieser Firma habe er sein Balkonkraftwerk geordert – und der Anbieter habe mit dem Eintrag ins Marktstammdatenregister auch eine der wenigen Formalitäten übernommen. Genehmigen lassen müsse man sich ein Balkonkraftwerk nicht, erklärt Pfister. Der Energieversorger müsse allerdings darüber informiert werden. Im Fall der Familie Pfister war dann noch ein Austausch des Stromzählers nötig. „Jetzt haben wir einen Zweirichtungszähler, der sowohl misst, was ich einspeise, als auch, was ich verbrauche.“

„Man kann nichts falsch machen, das ist super-anwenderfreundlich“

Die Installation der zwei Solarpanele sei dann äußerst einfach gewesen, schildert der Lenggrieser. „Dafür braucht man keinen Elektriker – einfach vier Stecker zusammenstecken, an die Außensteckdose anschließen, und fertig. Man kann nichts falsch machen, das ist super-anwenderfreundlich.“ Zwischengeschaltet sein müsse noch ein Wechselrichter, der die Gleich- und Wechselspannung umwandle. Um die Panele am Balkon zu montieren, habe er beim Schlosser entsprechende Haken bestellt.

Die Leistung von Balkonkraftwerken ist in Deutschland aktuell auf 600 Watt begrenzt

Auch wenn die Module theoretisch mehr hergäben: Die Leistung von Balkonkraftwerken ist in Deutschland aktuell auf 600 Watt begrenzt. Ganz energieautark kann man sich damit nicht machen, wie Pfister einräumt. Strom aus Sonnenenergie produziere das Kraftwerk zwar immer, wenn es hell ist. An dem trüben Wintertag, an dem Pfister seine Anlage dem Zeitungsredakteur vorzeigt, haben sich bis zum Abend gerade einmal 400 Wattstunden angesammelt. An schöneren Tagen aber seien es zuletzt auch zum Beispiel 850 Wattstunden oder 1,2 Kilowattstunden gewesen, „und im Sommer werden es sicherlich 2 Kilowattstunden“, erwartet Pfister. Auch das deckt freilich den Verbrauch des Haushalts von im Schnitt um die 5 Kilowattstunden noch nicht ab. Trotzdem reduziert diese Eigeneinspeisung die Stromrechnung.

Die Investition hat sich in vier bis sieben Jahren amortisiert

„Ich finde die Denkweise falsch, wenn man nur sagt: ganz oder gar nicht“, meint Pfister. Jeder Beitrag sei wichtig. Und rein finanziell hat er sich ausgerechnet, dass sich die Investition in vier bis sieben Jahren amortisiert hat. Pfister selbst hat 940 Euro bezahlt. Dank der steuerlichen Begünstigung komme man mittlerweile wohl auch mit weniger hin.

Verbrauchen sollte man den Strom auf jeden Fall selbst

Verbrauchen sollte man den Strom aus dem Balkonkraftwerk auf alle Fälle selbst. Produzieren die Module mal mehr als der Haushalt gerade benötigt, fließt der überschüssige Strom ins Netz – ohne dass er vergütet würde. Bei den Pfisters dürfte das tendenziell eher nicht passieren. Da sowohl Stefan als auch seine Frau Sabine Pfister im Homeoffice arbeiten, laufen im Haus tagsüber, wenn Licht auf die Module fällt, in der Regel zwei Computer, und mittags wird daheim gekocht.

Dazu kommt, wie in jedem Haushalt, die Grundlast von ständig laufenden Geräten wie Kühlschrank und Router oder Stand-by-Funktionen. Und gibt es doch einmal eine „Überproduktion“, hat es Pfister so eingerichtet, dass der Strom in die Akkuladestation für den Elektroroller fließt. Eine Möglichkeit sei natürlich auch, Geschirrspüler oder Waschmaschine möglichst tagsüber laufen zu lassen, wenn die Sonne scheint – gegebenenfalls über Zeitsteuerung.

