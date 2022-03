Bauen, sanieren, erweitern: Hier will Lenggries investieren

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Viel zu klein ist das Gerätehaus der Feuerwehr Schlegldorf. Es wird durch einen Neubau ersetzt. © arp/A

Die Gemeinde Lenggries hat für das laufende Jahr einiges vor. In der jüngsten Ratssitzung ging es um geplante Investitionen. Das größte Projekt ist heuer das Feuerwehrhaus Schlegldorf.

Lenggries – Im Mittelpunkt der jüngsten Lenggrieser Gemeinderatssitzung stand der Beschluss des Haushalts (wir berichteten). Traditionell bringt das Gremium direkt im Anschluss einige der geplanten Investitionen auf den Weg.

Feuerwehrhaus Schlegldorf

Das größte Bauprojekt der Gemeinde Lenggries in diesem Jahr wird der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Schlegldorf, für das seit Dezember 2021 die Baugenehmigung vorliegt. Rund 1,8 Millionen Euro sind für die Maßnahme angesetzt. Nicht eingerechnet sind hier allerdings Eigenleistungen, die umfangreich ausfallen dürften. Das bestätigte auch Martin Sappl vom Technischen Bauamt, als es um die Ausschreibung der Arbeiten ging. „Teilweise werden nur die Materialen ausgeschrieben, da ein Großteil der Arbeiten durch die Mitglieder der Feuerwehr in Eigenleistung ausgeführt wird.“

Entstehen wird der Neubau direkt an der Staatsstraße 2072 – dort, wo jetzt das viel zu kleine alte Feuerwehrhaus steht. Letzteres bleibt aber so lange in Betrieb, bis das neue die Einsatzsicherheit gewährleisten kann. Geplant seien drei Baukörper, erläuterte Sappl. Die Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen, für die es eine Förderung gibt, ein Zwischen- und Verbindungsbau, der unter anderem eine Werkstatt beherbergt und der Sozialtrakt mit Umkleiden, WCs, Büro, großem Schulungsraum und Teeküche. Das Erdgeschoss wird gemauert, das Obergeschoss in Holz ausgeführt.

Auf dem Dach findet eine Fotovoltaikanlage Platz. „Geheizt wird mit einer Luft-Wärme-Pumpe“, sagte Sappl. Das benötigte Bauholz stamme aus dem Gemeindewald.

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) bedankte sich bei der Feuerwehr schon vorab für die große Unterstützung. „Sie hat intensiv mitgewirkt. Wir sind auf einem guten Weg zu einem schönen Haus, wobei kostenmäßig der Rahmen gut eingehalten wird.“ Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen, die Ausschreibungen auf den Weg zu bringen.

Erweiterung Mittagsbetreuung

Die Mittagsbetreuung an der Schule platzt aus allen Nähten. „Wir haben schon jetzt eine Gruppe ausgelagert“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher in der Gemeinderatssitzung. Darüber hinaus sucht die Kommune noch einen Platz für eine weitere Kindergartengruppe und rechnet mit einem erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen durch die Kriegsflüchtlinge. Daher soll die Containeranlage neben der Schule, die die Mittagsbetreuung beherbergt, erweitert werden.

Die zweigeschossige Erweiterung mit WC-Anlage soll in Holzständerbauweise ausgeführt werden. „Der Kauf von fertigen Stahlbaucontainern ist aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage erheblich teurer“, sagte Karl Ertl, Leiter des Technischen Bauamts. Zudem könne man nicht sagen, wann eine Lieferung möglich sei. „Außerdem ist eine Holzständerbauweise regional und nachhaltiger“, sagte Klaffenbacher.

Für Roman Haehl (Grüne) ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ob denn geplant sei, irgendwann auch die bestehenden Container zu verkaufen und durch eine ordentliche Konstruktion zu ersetzen, wollte er wissen. „Bei anderen Bauvorhaben sind wir in Sachen Gestaltung immer recht restriktiv“, sagte er mit Blick auf die Anlage. Die Container seien immer nur eine Übergangslösung gewesen. Die Genehmigung sei auch zeitlich befristet, antwortete Klaffenbacher. Es sei immer vorgesehen gewesen, das Ganze durch einen Massivbau zu ersetzen. Allerdings bat er noch um ein wenig Geduld. Noch sei schwer abzuschätzen, welcher Raumbedarf ab 2026 bestehen wird, wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auch für Grundschulkinder eingeführt wird. „Wir wissen noch nicht, welche Anforderungen wir dann erfüllen müssen.“ Bis dahin bleibe es bei der Übergangslösung. Deren Erweiterung soll bis zum neuen Schuljahr stehen. Die Gesamtkosten werden auf 240 000 Euro geschätzt. Der Gemeinderat stimmte zu.

Der Containerbau der Mittagsbetreuung platzt aus allen Nähten und soll erweitert werden. © arp/A

WC-Anlage

Schon seit 2019 plant die Gemeinde am Kalkofenweg, den Bau eines öffentlichen WCs. Heuer soll das Projekt nun umgesetzt werden. „Der Platz ist gut, und es ist wirklich notwendig, eine weitere öffentliche Toilette zu schaffen“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 120 000 Euro. Eine Förderung für die Maßnahme gibt es nicht. Auch hier stimmte der Gemeinderat für die Ausschreibung-

Schule/Kindergarten

Im Kindergarten St. Josef wird die Sanierung der Böden abgeschlossen. Im vergangenen Jahr waren Unter- und Obergeschoss an der Reihe, heuer folgt das Erdgeschoss. Auch Malerarbeiten stehen an. 45 000 Euro sind dafür angesetzt. „Damit wäre das ganze Gebäude auf Vordermann gebracht“, so Klaffenbacher.

Saniert werden muss auch die Schulsportanlage. Vorgesehen sind unter anderem Arbeiten am Allwetterplatz, die Erneuerung der Umzäunung und die Anschaffung einer Beregnungsanlage für das Rasenfeld. 109 000 Euro dürfte das alles in allem kosten. Ob es eine Förderung gibt, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Gemeinderat nickte die Ausschreibung beider Projekte ab.

Straßensanierungen

Auch die kontinuierlichen Straßensanierungen gehen heuer weiter. In Angriff genommen werden sollen unter anderem der zweite Bauabschnitt an der Scharfreiterstraße und die Schönbergstraße. 360 000 Euro sind insgesamt vorgesehen. Im Gremium regte sich kein Widerstand.

Hirschbachbrücke

Die Hirschbachbrücke muss erneuert werden. Das ist schon seit 2019 im Gespräch. Damals wurde dem Gemeinderat auch die Entwurfsplanung vorgestellt. Zwar bringt die Kommune auch diese Maßnahme nun auf den Weg, allerdings sei dies eines der Projekte, „die wir heuer unter Umständen schieben müssen“, sagte Klaffenbacher mit Blick auf die finanzielle Lage der Gemeinde. 600 000 Euro dürfte die Brückenerneuerung kosten. Hier sind Fördermittel in Aussicht gestellt.

Einrichtung zur Schlauchpflege

Die Gemeinde Lenggries plant eine zentrale Schlauchpflegeeinrichtung für die sieben Feuerwehren. Entstehen soll sie im ehemaligen Freibankgebäude an der Münchner Straße, neben dem Gerätehaus der Lenggrieser Wehr. Rund 20 000 Euro kostet der Umbau des Gebäudes, 80 000 Euro die Schlauchpflegeeinrichtung. Mit knapp 22 000 Euro an Zuschüssen sei zu rechnen, sagte Kämmerer Michael Wenig. „Das ist eine gute Sache“, befand Klaffenbacher. Der Gemeinderat stimmte zu.

