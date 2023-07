Bayerische Regiobahn: Vier Zugtaufen zum Jubiläum

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (re.) und BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann bei der Zugtaufe. © arp

Die Bayerische Regiobahn feierte in Lenggries „25 Jahre Netz Oberland“. Zu diesem Anlass gab es einen Tag der offenen Tore im Betriebswerk und gleich vier Zugtaufen.

Lenggries – Früher hieß sie Bayerische Oberlandbahn, kurz BOB. Jetzt steht BRB, also Bayerische Regiobahn, auf den Zügen. Doch egal welcher Name: „Diese Bahn existiert seit 25 Jahren im Oberland“, sagte BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann am Freitag beim Festakt zum Jubiläum. Das Betriebskonzept sei nach wie vor anspruchsvoll, schließlich müssen die Zugteile, die von den Ästen Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell kommen, in Holzkirchen beziehungsweise Schaftlach gekuppelt beziehungsweise geflügelt werden. Das erspart den Passagieren von und nach München lästiges Umsteigen.

Schuchmann hatte unter den Gästen einige entdeckt, „die noch die Schwierigkeiten kennen“, die genau dieses Zusammenhängen und Trennen in den Anfangsjahren bereitet hatte. Diese Zeiten seien lange vorbei, nicht zuletzt seitdem das Unternehmen die alten Integrale vor drei Jahren durch 31 Lint-Züge ersetzt hat.

Es ist eine große Ehre, einem Zug einen Namen geben zu dürfen

Zum Geburtstag standen gleich vier Zugtaufen auf dem Programm. Jeder „Taufpate“ durfte auch ein kurzes Grußwort halten. „Es ist eine große Ehre, einem Zug einen Namen geben zu dürfen“, sagte der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Er freue sich, dass so der Name Lenggries ins ganze Oberland getragen wird.

Die BRB ist „ein starker Partner“ für die Bürger

Vize-Landrat Thomas Holz stand Pate für den Zug, der nun den Namen Bad Tölz-Wolfratshausen trägt. „In 25 Jahren gibt es immer Hochs und Tiefs. Zum Geburtstag beschränken wir uns aber auf die Hochs“, scherzte er. Dass das Netz Oberland 2022 mit dem Eisenbahnpreis der Bayerischen Eisenbahngesellschaft ausgezeichnet worden sei, sei etwas Besonderes. „Den bekommt nicht jeder. Dafür müssen Qualitätskriterien erfüllt sein, die nicht ohne sind“, so Holz.

Den Namen Miesbach trägt der Zug, den Jens Zangenfeind, stellvertretender Landrat des Nachbarlandkreises, taufte. „Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr spielen für uns eine große Rolle. Beides ist wichtig für unsere Bürger, die einen starken Partner brauchen – und genau den haben wir mit der BRB.“ Zangenfeinds Dank galt vor allem den Mitarbeitern. „Ihr seid ein gutes Team und immer für uns da.“ Hier konnte ihm Schuchmann nur Recht geben. „Das Team ist ein echter Traum. Hier wird nicht geredet, sondern gemacht.“

BEG-Geschäftsführer erinnert sich an „manche Winterkrise“

Vierter Taufpate war Thomas Prechtl, Geschäftsführer der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG). Er betrachtete das Kuppeln der verschiedenen Zugteile fast philosophisch. Die BRB sei „ein verbindendes Element zwischen den unterschiedlichen Regionen“. Ja, es habe Höhen und Tiefen gegeben in den 25 Jahren, sagte Prechtl. „Ich kann mich an manche Winterkrise erinnern“ und an Diskussionen darüber, wie man die Heizung wieder in Gang bekomme. „Aber das ist ja jetzt vorbei“, sagte er mit Blick auf die neuen Züge. Er wünschte der BRB „viele zusätzliche Fahrgäste“ und – wie die anderen Taufpaten auch – eine „immer sichere und gute Fahrt“.

Pfarrer bitten um Gottes Segen für die Züge und die Reisenden

Um Gottes Segen baten dann der Lenggrieser Pfarrer Josef Rauffer und sein evangelischer Kollege Matthias Schricker. Er nutze selber die BRB, sagte Rauffer. Tatsächlich saß er gerade in einem Zug, als ihn die E-Mail mit der Terminanfrage erreichte. „Ich hatte dann auch viel Zeit zu antworten, weil wir 45 Minuten Verspätung hatten. Ich habe dann gedacht, ich sage auf jeden Fall zu: Vielleicht hilft es ja was“, sagte Rauffer. Komisch, ergänzte Schricker, bei ihm seien die Züge immer pünktlich – „vielleicht, weil ein Evangelischer drinsitzt...“ Die beiden Pfarrer hatten Psalm 91 ausgewählt und riefend zudem die Schutzheiligen des Straßenverkehrs an. Dann erfolgte die Zugsegnung mit reichlich Weihwasser.

Ausgiebige Sektdusche beim Taufen der Züge

Noch reichlicher floss im Anschluss der Sekt. Denn mit dem wurde ausgiebig jeder getaufte Zug bespritzt. Nur wer sich fragt: Der vierte Zug heißt natürlich nicht BEG – so gut ist das Verhältnis nun auch wieder nicht. Der von BEG-Geschäftsführer Prechtl enthüllte Schriftzug lautet „25 Jahre im Oberland“.

25-jähriges Betriebsjubiläum bei der BRB: Geschäftsführer Arnulf Schuchmann (li.), Personalleiterin Alexandra Landsperger und Betriebsratsvorsitzender Thorsten Rüffer (re.) ehrten (ab 2. v. li.) Yves Knoll, Lorenz Thut, Maximilian Oswald, Sebastian Obst und Jürgen Wiese. © arp

Genauso lange sind die Mitarbeiter im Unternehmen, die am Ende des offiziellen Teils ausgezeichnet wurden. „Darauf sind wir besonders stolz“, sagte Schuchmann. Das betonte auch Betriebsratsvorsitzender Thorsten Rüffer. Von den 25-jährigen Erfahrungen profitiere das Unternehmen und „auch die, die nachrücken. Es ist uns ein Fest, Euch heute zu ehren“.

Zuvor hatten die Gäste noch einen informativen Rundgang durchs Betriebswerk mit dessen Leiter Armin Nachtschatt absolviert. Zudem gab es eine Podiumsdiskussion über den ÖPNV in der Region. Den ganzen Nachmittag über öffnete die BRB ihre Tore dann auch für Besucher. Bis 18 Uhr gab es ein buntes Programm.

