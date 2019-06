Absturz am Brauneck: Gleitschirm verfängt sich in Baum - Pilot stürzt auf Felsen

Am Brauneck ereignete sich am Samstag ein Gleitschirmunfall

Bergwachteinsatz

von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Weil er zu tief flog, verfing sich der Gleitschirm eines 52-Jährigen am Brauneck in einem Baum. Dann stürzte der Pilot in die Tiefe.