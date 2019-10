B13: 85-Jährige kracht in BMW und stirbt

Eine 85-jährige Lenggrieserin wurde am Freitag bei einem Unfall auf der B 13 bei Lenggries getötet, eine weitere Frau schwer verletzt.

Lenggries - Die Seniorin wollte nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 9.15 Uhr mit ihrem Opel von der Lenggrieser Waldfriedhofstraße nach links Richtung Fleck auf die Bundesstraße 13 abbiegen.

Dabei übersah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten BMW, der von einer 40-jährigen Lenggrieserin gesteuert wurde. Diese konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern: Der BMW prallte in die Fahrerseite des Opels.

Lenggries/Bayern: 85-jährige Lenggrieserin erliegt ihren schweren Verletzungen

Dies führte bei der 85-Jährigen zu schwersten Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle erlag. Die 40-jährige BMW-Fahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Unfallkrankenhaus nach Murnau.

Tödlicher Unfall auf B13: Zwei Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz waren zudem 25 Kräfte der Feuerwehren Lenggries und Anger, die sich um die Bergung und die Verkehrslenkung kümmerten. Die Bundesstraße 13 musste während des Rettungseinsatzes in beide Richtungen gesperrt werden.

Lenggries/Bayern: Seniorin stirbt bei Unfall: Gutachten soll Hergang klären

Um den genauen Hergang des Unfalls zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft zudem das Erstellen eines unfallanalytisches Gutachtens an.

An den beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden.

