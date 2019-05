Motorradfahrer (23) stirbt bei Unfall - Angehörige und Polizei finden ihn am nächsten Tag

Die Unglücksstelle neben der Bundesstraße 13: An dem Parkplatz südlich der Radweg-Überführung kam der Motorradfahrer von der Straße ab. Gelbe Striche markieren den Fahrverlauf. Am Unfallort sind inzwischen viele Kerzen aufgestellt worden.

Unfallstelle kaum erkennbar

Tödlich verunglückt ist ein Motorradfahrer (23) am Sylvenstein. Der Unfall ereignete sich vermutlich am Donnerstag. Gefunden wurde der junge Mann aber erst am Freitagvormittag.