Motorradfahrer (23) stirbt bei Unfall am Sylvenstein - Angehörige und Polizei finden ihn einen Tag später

Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Sylvenstein (hier im Symbolbild) ereignet.

Unfallstelle kaum erkennbar

Tödlich verunglückt ist ein Motorradfahrer (23) am Sylvenstein. Der Unfall ereignete sich vermutlich am Donnerstag. Gefunden wurde der junge Mann aber erst am Freitagvormittag.