Jugendliche bei Dunkelheit und Kälte aus Zug befördert: Mutter ist entsetzt

Von: Andreas Steppan

Die Jugendlichen waren gegen 17.45 Uhr in Lenggries in den Zug nach Hause Richtung München gestiegen. © Symbolfoto: Plettenberg

Der Vorfall liegt schon ein paar Wochen zurück. Doch bei Manuela Kindshuber-Pitzke ist der Ärger darüber noch immer nicht verflogen. Ihre beiden Söhne wurden bei der Rückfahrt von Lenggries nach München im Dunkeln aus dem Zug geschmissen. Die BRB erklärt ihr Vorgehen.

Lenggries/München – Ihre beiden Söhne Adrian (19) und Jonas (14), berichtet Manuela Kindshuber-Pitzke, seien bei einer Fahrt mit der BRB von Lenggries nach München wegen einer unvollständigen Fahrkarte vom Zugbegleiter aufgefordert worden, den Zug zu verlassen – „bei Dunkelheit und minus ein Grad Außentemperatur“, wie die Mutter schildert. Aus Sicht der BRB dagegen war das Vorgehen des Kontrolleurs sogar „kulant“ – eine Aussage, die die Mutter noch mehr auf die Palme bringt.

„Wir sind entsetzt“, erklärt Manuela Kindshuber-Pitzke. Schon die Situation am Abend des 28. Dezember habe die Familie „mitgenommen“. Doch die Reaktion der BRB auf ein Beschwerdeschreiben der Familie bewertet sie als „den noch größeren Klops“. Im Kern geht es um die Frage, ob man Jugendlichen im Alter von 19 und 14 an einem kalten Winterabend an einem ihnen unbekannten Ort die Weiterfahrt verweigern kann.

Jugendliche hatte Karte, aber keinen Ausweis für das besondere Ticket dabei

Was war passiert? Adrian und Jonas waren gegen 17.45 Uhr in Lenggries in den Zug nach Hause Richtung München gestiegen. Sie hatten eine Fahrkarte gewählt, mit der ein Minderjähriger bis 14 kostenlos mitfahren darf. Die ist laut Beförderungsbedingungen aber nur gültig, wenn der Name des Mitfahrers eingetragen ist und sich die Fahrgäste ausweisen können. Einen Ausweis hatten die beiden Burschen aber nicht dabei, als sie kontrolliert hatten. „Der Zugbegleiter hat unsere Söhne daraufhin aufgefordert, den Zug in Schaftlach zu verlassen“, schreibt die Mutter an den Tölzer Kurier.

Ihr sei ja bewusst, dass die Buben den erforderlichen Altersnachweis für die Fahrkarte nicht erbringen konnten. Doch die Jugendlichen einfach bei Dunkelheit und Kälte vor die Tür zu setzen, „scheint uns dennoch mehr als unverhältnismäßig“, so die Münchnerin. „Es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben, die Situation zu lösen, zum Beispiel durch einen Aufpreis. Unsere Söhne hatten Bargeld dabei und wären in der Lage gewesen, das zu bezahlen.“ Dass die Teenager nun an einem ihnen unbekannten Ort standen, sei „ungut“ gewesen. Der Vater sei dann aus München gekommen, um sie abzuholen. Bis dahin seien die Söhne eine Dreiviertelstunde in der Gegend herumgelaufen.

Ist das Verhalten des Zugbegleiters kulant ?

Auf eine Beschwerde-Mail der Münchner Familie antwortete die BRB, dass der Kundenbetreuer „lediglich seine Dienstpflichten erfüllt“ habe. Indem er den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben habe auszusteigen, habe der Zugbegleiter bereits kulant gehandelt. Manuela Kindshuber-Pitzke fragt sich da: „Wenn das die kulante Lösung war, wie hätte dann die Alternative ausgesehen?“

Das sagt die BRB

Auf Rückfrage unserer Zeitung erklärt dazu BRB-Sprecherin Annette Luckner: „Es war insofern kulant, als der Kundenbetreuer ihnen angeboten hat auszusteigen, anstatt das erhöhte Beförderungsentgelt zu bezahlen.“ Normalerweise müssten Fahrgäste, die ohne gültiges Ticket unterwegs sind, 60 Euro bezahlen und obendrauf eine Fahrkarte nachlösen. Es sei auch nicht so gewesen, dass die Buben „aus dem Zug geworfen“ worden seien. Dass die Einhaltung der Beförderungsbedingungen konsequent überprüft werde, sei aber im Sinne aller zahlenden Fahrgäste.

Da würde Manuela Kindhuber-Pitzke auch gar nicht widersprechen. Aus ihrer Sicht aber handelte der Kontrolleur „ohne Augenmaß“. An die Öffentlichkeit wende sie sich, „weil wir nicht wollen, dass so etwas wieder passiert“.

