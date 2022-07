Lenggrieser stellt mutmaßlichen Einbrecher - und muss ihn anschließend aus dem eigenen Auto zerren

Von: Andreas Steppan

Mutmaßlich beim Versuch einzubrechen wurde am Donnerstag ein Unbekannter in Lenggries erwischt (Symbolfoto). © dpa / Frank Rumpenhorst

Auf seinem Anwesen in Lenggries erwischt ein 59-Jähriger einen Unbekannten, der offenbar gerade einbrechen will. Danach spielen sich wilde Szenen ab.

Lenggries – Ein Lenggrieser hat am Donnerstag einen Unbekannten bei einem mutmaßlichen Einbruchsversuch auf frischer Tat ertappt. Anschließend kam es zu einer Konfrontation, in deren Verlauf der Täter mit dem Auto des Lenggriesers die Flucht ergreifen wollte.

Beim Heimkommen entdeckt Lenggrieser Unbekannten auf seinem Grundstück

Nach Angaben der Polizei kam der 59-Jährige gegen 10.30 Uhr zu seinem Haus „Am Ried“ zurück. Dabei fiel ihm zunächst ein etwa zwölfjähriger Bub auf, der an der Einfahrt zu seinem Anwesen stand und dann plötzlich davonlief. Kaum hatte der Lenggrieser seinen Pkw auf dem Grundstück abgestellt, bemerkte er zudem einen ihm unbekannten Mann mit einem Werkzeug, einem Geißfuß, in der Hand, der aus seinem Carport kam. Als sich die beiden Männer sahen, lief der Unbekannte sofort in Richtung Bergweg davon.

Der Lenggrieser verfolgte den Eindringling mit seinem Pkw, konnte ihn schließlich im Bergweg stellen und sprach ihn darauf an, was er bei ihm zu Hause gemacht habe. Der Unbekannte antwortete in gebrochenem Englisch. Als ihn der Lenggrieser aufforderte, sich auszuweisen, zeigte er eine vermeintlich niederländische ID-Karte vor.

Unbekannter springt in Auto von Lenggrieser

Der 59-Jährige wählte daraufhin mit dem Handy die Nummer des Notrufs. Da riss ihm der Unbekannte das Telefon aus der Hand, sprang in das Auto des Lenggriesers und versuchte, das Fahrzeug zu starten. Der 59-Jährige riss die Fahrzeugtüre auf und zerrte den Unbekannten vom Fahrersitz. Daraufhin flüchtete dieser.

Eine genauere Betrachtung des Wohnanwesens ergab, dass ein Fliegengitter abgerissen war. Türblatt und Türstock wiesen Hebel-Abdrücke auf. In das Gebäude war der Unbekannte jedoch nicht eingedrungen, so die Polizei.

Polizei fahndet nach unbekanntem Tatverdächtigen

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist ungefähr 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, afrikanischer Herkunft. Er hat ein hageres Gesicht, schwarz-krause, kurze Haare und sprach Englisch. Auffällig war ein deutlich sichtbarer Schneidezahn aus Gold.

Hinweise auf den Verdächtigen nimmt die Tölzer Polizei unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegen.

