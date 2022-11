„Bei uns gibt es keinen Stillstand“: Sport Sepp feiert 70. Jubiläum

Von: Elena Royer

Blicken auf 70 Jahre zurück: Manuela und Rainer Schlosser, Geschäftsführer von „Sport Sepp“ in Lenggries. © Pröhl

Das Sportfachgeschäft „Sport Sepp“ in Lenggries feiert heuer ein großes Jubiläum: Seit 70 Jahren ist das familiengeführte Geschäft am Puls der Zeit.

Lenggries – Ski, Fußballschuhe, Radlhelme, Badeanzüge, Rucksäcke – das ist nur eine kleine Auswahl der Waren, die „Sport Sepp“ in Lenggries anbietet. Sportbegeisterte finden hier alles, was das Herz begehrt. Und auch Freizeitartikel gibt es zuhauf. Heuer feiert das Sportgeschäft 70-jähriges Bestehen.

Begonnen hat alles in einem kleinen Laden in der Gaißacher Straße. 1952 gründete Sepp Hundegger dort ein Sportartikelfachgeschäft. Franz Lenz, der Vater der jetzigen Geschäftsführerin Manuela Schlosser führte 1991 das Geschäft fort. „Und seit 2008 sind wir hier“, sagt Manuela Schlosser – und meint damit das große moderne Gebäude am Isarring. Vorher war das Sportgeschäft neben der Pfarrkirche angesiedelt. Von anfangs um die 30 Quadratmeter wuchsen die Räumlichkeiten auf heute etwa 1000 an.

Zu Beginn konzentrierte sich das Sportgeschäft hauptsächlich auf Skiverleih und Skiservice. „Dann wurde die Nachfrage nach Skistöcken, Mützen und so weiter langsam immer mehr“, erzählt Geschäftsführer Rainer Schlosser. „Das Sortiment wurde stetig erweitert.“ War „Sport Sepp“ früher noch ein reines Wintergeschäft, ist das Angebot inzwischen immer mehr den Kundenwünschen angepasst. „So wurden wir ein Ganzjahresgeschäft“, erzählt Schlosser. „Wir wollen für unsere Kunden attraktiv bleiben, deshalb erneuern wir unser Sortiment laufend und nehmen auch immer mal wieder neue Marken auf. Bei uns gibt es keinen Stillstand“, so die Geschäftsführerin.

Sport findet seit Corona eher draußen statt

Das merken auch die Kunden. „Sowohl Einheimische als auch Touristen kaufen gleichermaßen bei uns ein. Wir könnten weder nur von dem einen, noch von dem anderen leben“, sagt Schlosser. Ihr Mann unterstreicht: „Wir brauchen beides, sonst würde es nicht gehen.“

Beide sind „leidenschaftliche Hobbysportler“, wie sie von sich selbst sagen. „Wir gehen gern wandern, radeln oder laufen, im Winter fahren wir Ski, Langlauf oder gehen Skitouren“, erzählen sie. „Bei uns gibt es keine Artikel für Sportarten, die wir oder unsere Mitarbeiter nicht selbst auch betreiben“, sagt Manuela Schlosser. „So haben wir für alle Bereiche Experten.“

Im Lauf der Jahre konnten die beiden beobachten, wie sich die Materialien immer weiter entwickelten. Rainer Schlosser erklärt: „Gerade wird sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das sieht man bei Wachsen und Kleber und natürlich auch bei den Textilien. Den Umwelttrend und den ökologischen Gedanken merken wir deutlich.“ Oftmals würde das Interesse aber eher vom Lieferanten ausgehen, „bei den Kunden hält es sich in Grenzen“, sagt Schlosser, „denn nachhaltige Produkte sind natürlich teurer.“

Langsam beginnt im Geschäft auch die Nachfrage nach Wintersportartikeln. „Tourengehen und Schneeschuhwandern waren sicherlich die Gewinner der letzten Jahre“, meint Rainer Schlosser. Insgesamt hätten sich die Sportarten seit der Pandemie stark nach draußen verlagert. Aber: „In den letzten Jahren war das Skifahren nicht so einfach“, sagt er. „Langlauf boomt, das wird sicher super gehen“, ist der Geschäftsführer zuversichtlich. „Alpinski ist aber trotzdem noch gefragt.“

Wunsch für die Zukunft: Kundenzufriedenheit

War die Warenverfügbarkeit während der Pandemie und damit verbundener Lockdowns schwierig, ist die Verfügbarkeit inzwischen wieder gut. Trotzdem gibt es im Winter immer ein Risiko: das Wetter. „Man muss sich gut überlegen, ob man noch Ski einkauft“, sagt Schlosser. Das ist mit Mut verbunden.“

Für die Zukunft wünschen sich die Schlossers, dass ihre Mitarbeiter und Kunden zufrieden sind. Mehr Normalität, und dass alles entspannter wird und: keine Unsicherheiten bei Bestellungen – darüber würden sie sich auch freuen. „Und dass jeder gerne zu uns rein kommt.“ Manuela Schlosser findet: „Sport ist ein Ausgleich und was zum Runterkommen. Wer bei uns einkauft, sollte dieses positive Gefühl mitnehmen und genießen können.“ Den Winter hindurch gibt es mehrere Aktionen anlässlich des Jubiläums.

