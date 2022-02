Bereit für die Herausforderung Tölzer Hütte: Neue Wirte gefunden

Von: Patrick Staar

Eingeschneit ist momentan die Tölzer Hütte am Schafreuter. © Benedikt Schenk

Es ist vollbracht: Die Tölzer Alpenvereinssektion hat neue Pächter für die Tölzer Hütte auf dem Schafreuter gefunden. Für die neuen Wirtsleute wird das Arbeiten am dem Berg eine neue Erfahrung.

Lenggries – Noch liegt der Schnee auf der Tölzer Hütte am Schafreuter im Karwendel, doch die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen schon. Diese Aufgabe übernehmen ab sofort die neuen Wirtsleute Mathias Petter (39) und Miriam Däubler (38). Die beiden haben nun den Pachtvertrag mit dem Alpenverein unterschrieben: „Wir sind bereit für die neue Herausforderung“, sagt Petter.

Zuletzt führten die beiden das „Garni Petter“ in Kappl in Tirol

Der neue Hüttenwirt ist gelernter Tischler, Kellner und Restaurant-Fachmann. Auf der Tölzer Hütte wolle er sich vor allem um die Gäste und den „Bürokram“ kümmern, sagt der 39-Jährige aus Kappl. Seine Partnerin Miriam Däubler ging auf die Hauswirtschaftsschule und wird auf der Hütte als Köchin arbeiten. Zuletzt führten die beiden das „Garni Petter“ in Kappl, einer Gemeinde im Tiroler Paznaun mit 2500 Einwohnern. Die Idee, eine Berghütte zu übernehmen, sei im Gespräch mit Hüttenwirten entstanden, sagt Petter. Er schickte diverse Bewerbungen los, unter anderem auch für die Steinseehütte in den Lechtaler Alpen. Den Zuschlag bekam er letztlich für die Tölzer Hütte. Der Tiroler gibt zu, dass ihm seine neue Arbeitsstätte bislang kein Begriff war, „denn ich kenne mich besser in der Silvretta-Gegend aus“.

Der neuen Aufgabe blicken die Pächter „mit großem Respekt“ entgegen

Der Betrieb einer Berghütte sei natürlich „etwas ganz anderes“ als der Betrieb eines Garni, räumt er ein. Der neuen Aufgabe blicke er daher mit „großem Respekt, aber auch top motiviert“ entgegen. Er hofft, dass er diverse Stammgäste davon überzeugen kann, ihn auf dem Berg zu besuchen. Das Garni will er im Winter weiter betreiben, wenn der Betrieb auf der Tölzer Hütte ruht.

Freuen sich über die Vertragsunterschrift: Benedikt Hirschmann (Vorsitzender der Tölzer Alpenvereinssektion, li.), Max Nichtl (Hüttenwart, re.) sowie die neuen Pächter Miriam Däubler und Mathias Petter. © AV-Sektion

Momentan beschäftige er sich in erster Linie mit der Suche nach Lieferanten. Ebenso müsse er sich über die neuen Preise Gedanken machen: „Es herrscht einfach eine Aufbruchstimmung.“ Wenn alles nach Plan läuft, soll die Tölzer Hütte Mitte Mai wiedereröffnen: „Unseren Gästen möchte ich in erster Linie unvergessliche Momente mit auf den Weg geben. Die Lage dort oben ist einfach herrlich.“

Sektion steckte in die Modernisierung der Hütte 1,4 Millionen Euro

Die Vereinsunterkunft der Tölzer Alpenvereinssektion, im Jahr 1924 gebaut, ist in den vergangenen zwei Jahren wie berichtet umfangreich modernisiert worden. Der nach Süden ausgerichtete Anbau samt Fundament wies Schäden auf, die nicht im laufenden Betrieb saniert werden konnten. Ebenso war die Gebäudesubstanz im Altbau mit dem gastronomischen Bereich schadhaft. Zu den umfangreichen Umbaumaßnahmen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro gehörten zudem der Einbau einer neuen Küche, die Umgestaltung der Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter und die Umsetzung brandschutzrechtlicher Auflagen.

Wer über Nacht bleiben mag, kann zwischen Matratzenlager, Mehrbett- und Zweibettzimmer wählen. Insgesamt stehen 73 Übernachtungsplätze zur Verfügung. Duschen gibt es im alpinen Unterkunftshaus keine.

Informationen und Reservierungen gibt’s auf www.toelzer-huette.at.