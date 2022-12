„Bergsteigerbus“ von Lenggries in die Eng braucht Zuschuss

Der „Bergsteigerbus“ des RVO in die Eng soll auch ab kommenden Juni wieder fahren, kostet den Landkreis aber 35 000 Euro mehr. © Bock

Der Bergsteigerbus von Lenggries in die Eng wird auch 2023 wieder fahren. Allerdings wird nichts aus der gewünschten Taktverdichtung.

Lenggries/Bad Tölz – Der Bergsteigerbus von Lenggries in die Eng (Tirol) und zurück soll auch 2023 fahren. Diese Meinung vertritt der Kreistags-Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Tourismus und wird dies auch dem Kreisausschuss zur Beschlussfassung empfehlen. Allerdings wird die endgültige Entscheidung darüber erst bei der Haushaltsberatung des Kreistages im Januar oder Februar 2023 fallen. Eilig ist es aber nicht, da der Bus ohnehin erst nach der Schneeschmelze ab Juni bis in den Oktober hinein, solange die Mautstraße geöffnet ist, verkehrt.

Eigentlich hatte man sich beim Tölzer Landratsamt eine Taktverdichtung für das kommende Jahr erhofft. Bislang wird die RVO-Buslinie 9569, bekannt unter dem Namen Bergsteigerbus, nur zweimal werktags am Vormittag von Lenggries aus über Vorder- und Hinterriß in die Eng und mehrere Male am Samstag, Sonntag und an Feiertagen bedient. Ebenso verteilen sich die Rückfahrten auf den Nachmittag beziehungsweise frühen Abend.

35 000 Euro Kosten für den Landkreis

Um beispielsweise den aus München mit dem Zug anreisenden Bergfreunden mehr Möglichkeiten zum Weiterkommen anzubieten, hatte man an eine Taktverdichtung mit vier bis neun Fahrtenpaaren gedacht. Daraus wird aber nichts, denn der beauftragte Regionalverkehr Oberbayern (RVO) teilte mit, dass er den bisherigen Takt nur aufrechterhalten kann, sofern der Landkreis 35 000 Euro pro Jahr zuschießt. Ob das an den gestiegene Treibstoffkosten liegt oder am Personalmangel, könne man nicht sagen, erklärte Matthias Schmid, im Landratsamt für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zuständig, in der jüngsten Umweltausschuss-Sitzung.

Landrat Josef Niedermaier meinte, der seit einigen Jahren verkehrende Bus habe sicher „etwas gebracht“. Man müsse aber Kosten und Nutzen hinterfragen, so jedenfalls seine persönliche Meinung. Der ehemalige Jachenauer Bürgermeister Georg Riesch (Freie Wähler) war dagegen der Meinung, es wäre sehr schade, sollte man den Bus streichen. Er berichtete davon, „dass die Fahrer in der Eng ein paar Stunden rumstehen“, ehe sie wieder zurückfahren könnten, so sei nun einmal der Fahrplan ausgelegt.

Lydia Hofherr und Franz Schöttl (beide CSU) waren der Ansicht, der Bus habe die Aufgabe „den Individualverkehr“ aus dem engen Tal „rauszubringen“, und es wäre schade, wenn die Bahnreisenden dann in Lenggries dastehen würden, „ohne weiterzukommen.“ Schließlich beschloss der Umweltausschuss einstimmig, ab Juni 2023 einen Bustakt wie bisher anzustreben, vorbehaltlich der Finanzierung. Allerdings bekommt man alljährlich Einnahmeüberschüsse vom MVV ausbezahlt, sodass die 35 000 Euro eventuell gegenfinanziert werden können. (Karl Bock)

