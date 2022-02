Bergwacht am Brauneck: Mehr als 20 Einsätze am Wochenende

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag musste der Rettungshubschrauber im Skigebiet am Brauneck anrücken. Skigebiet: 15 Verletzte am Samstag Fünfjähriger mit schwerer Beinverletzung © Bergwacht Lenggries

Arbeitsreiche Tage am Brauneck liegen hinter der Bergwacht. Mehr als 20 Einsätze mussten am Wochenende im Skigebiet bewältigt werden.

Lenggries – Viel los war am Wochenende im Isarwinkel. Vor allem die Pisten am Brauneck waren voll. Das bedeutete auch wieder einiges an Arbeit für die Bergwacht. Schon am Samstag in der Früh stellten sich die ehrenamtlichen Retter auf einen einsatzreichen Tag ein, schließlich lockte strahlender Sonnenschein die Wintersportler ans Brauneck. Mit Blick auf die geltende Lawinenwarnstufe 3 bereitete sich die Dienstgruppe am Brauneck schon bei der Morgenbesprechung auf einen Lawineneinsatz vor und plante bereits in der Theorie die Abläufe.

Lawineneinsatz am Prinzkopf nicht mehr notwendig

Tatsächlich wurden die Retter gegen Mittag nach einem Lawinenabgang im Bereich des östlichen Torjochs (Prinzkopf) im Vorkarwendel alarmiert. Wie berichtet hatte dort ein Skitourengeher – er war in einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs – bei der Abfahrt an der steilen Nordflanke Richtung Ludern-Almen ein Schneebrett ausgelöst. Der Sportler wurde mitgerissen und von den Schneemassen begraben. An der Diensthütte machten sich drei Bergretter bereit, um mit dem Hubschrauber Christoph Murnau zur Einsatzstelle zu fliegen. Nötig war das nicht mehr, weil die Tourengeher ihren Kameraden selbst in etwa einen Meter Tiefe lokalisiert und unverletzt ausgegraben hatten.

Brauneck: 15 Verletzte im Skigebiet am Samstag

Die Bergwacht hatte aber auch so genug zu tun. Um 15 Verletzte im Skigebiet mussten sich die Retter im Lauf des Samstags kümmern. Die Verletzungen reichten vom verdrehten Knie bis hin zur Schulterluxation. Mit am heftigsten traf es eine Fußgängerin. Die Frau war nach Angaben der Lenggrieser Bergwacht am frühen Nachmittag am Idealhang etwa fünf Meter weit abgestürzt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Die Patientin wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 1 in die Klinik geflogen. Der Einsatztag endete für die Bergretter erst gegen 18.30 Uhr.

Fünfjähriger mit schwerer Beinverletzung

Etwas ruhiger verlief dann der Sonntag – vermutlich auch wegen der eher durchwachsenen Wetterprognosen. Zum ersten Mal musste die Bergwacht um 11 Uhr ausrücken. Bis zum Abend gab es insgesamt acht Einsätze. Auch an diesem Tag musste ein Patient vom Hubschrauber abtransportiert werden: Ein fünfjähriges Kind hatte sich im Bereich des Idealhangs eine schwere Beinverletzung zugezogen. Christoph Murnau brachte den kleinen Patienten in die Kinderklinik nach Harlaching. va

