Bergwacht im Einsatz: Gleitschirmflieger landet im Baum, Hilfe bei „Hubert ohne Staller“-Dreh

Von: Sabine Schörner

Notlandung: In etwa 30 Meter Höhe verfing sich ein Gleitschirmflieger im Baum. Retter der Lenggrieser Bergwacht stiegen zu ihm auf und seilten ihn ab. © Bergwacht Lenggries.

Die Lenggrieser Bergwacht berichtet über zahlreiche Einsätze. Überdies haben die Retter die Dreharbeiten für „Hubert ohne Staller“ unterstützt.

Lenggries – Gestürzte und erschöpfte Wanderer, ein im Baum gelandeter Gleitschirmflieger: Eine Reihe von Einsätzen hatte die Bergwacht Lenggries vergangene Woche. Nicht immer waren Menschen in Gefahr – zwei Bergwachtler betreuten mit einem Einsatzauto zwei Tage lang die Dreharbeiten zur Fernsehserie „Hubert ohne Staller“ am Brauneck.

Dreharbeiten für „Hubert ohne Staller“ am Brauneck

Am Dienstag alarmierte eine Gruppe von Freunden, die am Brauneck unterwegs war, die Bergwacht. Eine junge Frau war zu erschöpft, den Rückweg ohne Hilfe anzutreten. Die Retter versorgten sie mit gezuckerten Getränken und führten sie über einen Steig zum Einsatzwagen. Im Tal trat die 20-Jährige den Heimweg selbstständig an, berichtet Lina Feile, bei der Bergwacht zuständig für die Pressearbeit.

Bergwacht Lenggries im Einsatz: Zwei Verletzte bei Klassenausflug

Schmerzhaft endete für zwei Beteiligte ein Klassenausflug am Mittwoch. Eine 55-jährige Lehrerin war beim Abstieg gestürzt und hatte sich am Sprunggelenk verletzt. Während des Einsatzes wurden auch bei einer Schülerin multiple Schürfwunden durch einen Sturz festgestellt. Beide Verletzte wurden durch die Bergwacht ins Tal gebracht. Kurz darauf wählte eine Wandergruppe in der Nähe der Staffelalm den Notruf. „Ein 72-Jähriger hatte einen plötzlichen Kreislaufzusammenbruch“, so Feile. Der Einsatzleiter alarmierte den Rettungshubschrauber Christoph 1, der den Mann ins Unfallklinikum Murnau flog.

Gleitschirmpilot muss in Baum notlanden

Glück im Unglück hatte am Samstag ein Gleitschirmpilot. Er war in Luftverwirbelungen geraten und musste in einem Bergwald notlanden. Im Baum verfangen rief er die ehrenamtlichen Retter der Bergwacht. Diese stiegen mit Baumsteigeisen zu ihm auf und seilten ihn von der circa 30 Meter hohen Fichte ab. Direkt im Anschluss konnte auch der Schirm sicher geborgen werden. Gegen Abend übernahm die Lenggrieser Bergwacht den Transport einer 60-jährigen Frau, die im Bereich des Latschenkopfs gestürzt war. Die Bergwacht München hatte bereits die Erstversorgung übernommen und übergab an die Lenggrieser Kollegen. Im Tal wurde die Frau mit dem Rettungsdienst in die Tölzer Stadtklinik gebracht.

Zwei Einsätze am Abend

Gleich drei Einsätze gab es am Sonntag: Ein 55-jähriger Wanderer war auf dem Weg von der Tegernseer Hütte zu den Rosssteinalmen gestürzt und hatte sich am Sprunggelenk verletzt. Der Mann aus Konstanz wurde im Tal an den Rettungswagen übergeben. Es folgte ein Einsatz am Idealhang, Abstieg Höhenweg: Eine 50-Jährige aus dem südbayerischen Raum war ebenfalls gestützt. Sie wurde von den Bergwachten München und Wolfratshausen erstversorgt und dann für den Transport an die Bergwacht Lenggries übergeben. Im Tal wurde die Frau vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Am Abend wählten die Angehörigen eines 60-Jährigen aus München den Notruf. Wegen starker Kreislaufprobleme, so Feile, war es dem Mann nicht mehr möglich, den Rückweg selbstständig anzutreten. Ein Notarzt der Bergwacht München sowie ein Einsatzfahrzeug der Bergwacht Lenggries arbeiteten zusammen, versorgten den Mann und brachten ihn ins Tal. Dort wurde er von den Angehörigen zum Hausarzt gebracht. Noch eine Notiz am Rande: Sehr zur Freude der Dienstgruppe holten die Gleitschirmflieger die Schirme ab, die die Bergretter zuletzt aus den Bäumen geborgen hatten. Und sie kamen nicht mit leeren Händen. „Als Dankeschön brachten sie Kuchen und Getränke.“

