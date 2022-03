Bergwacht rettet verstiegene Wanderer am Schönberg und am Seekar

Mit Hilfe eines Seilgeländers wurden die beiden Wanderer am Schönberg aus dem Steilhang gebracht. © Bergwacht Lenggries

Die Bergwacht hatte am Wochenende zwölf Einsätze zu bewältigen – drei davon mit Hubschrauber-Unterstützung. Dabei ging es um gestürzte Skifahrer und Wanderer, die im Steilhang festsaßen.

Lenggries – Das Wetter am Wochenende war herrlich, entsprechend viel los war auf den Bergen. Insgesamt zwölf Einsätze hatte die Bergwacht zu bewältigen. Der erste führte die Retter am Samstag um 8.40 Uhr zur Ahornabfahrt am Brauneck. Dort waren wie berichtet zwei Skifahrer zusammengestoßen. „Der Nachmittag verlief ruhig und beschränkte sich auf drei Hilfeleistungen bei Schnittverletzungen“, heißt es im Pressebericht. „Vor allem durch scharfe Skikanten oder raue Eisplatten ist es leicht, sich Verletzungen zuzuziehen.“

Letzter Einsatz am Samstag ist ein verletztes Kind

Der letzte Einsatz ereignete sich gegen 16.30 Uhr, als die Bergwacht Wolfratshausen gerade die Abschlussstreife absolvierte. Ein Kind hatte sich bei einem Sturz eine Knieverletzung zugezogen und musste ins Tal gebracht werden.

Am Sonntag versorgten die ehrenamtlichen Retter der Bergwacht am Vormittag eine Knieverletzung am Schrödelstein. Nur wenige Minuten später stürzte ein 52-Jähriger auf der Schrödelsteinabfahrt und erlitt eine offene Weichteilverletzung am Bein. Der Rettungshubschrauber Christoph 1 brachte den Heilbrunner in die Klinik nach Bad Tölz.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein 13-Jähriger, der sich bei einem Sturz an der Schulter verletzt hatte, in die Klinik geflogen. © Bergwacht Lenggries

Verletzter 13-Jähriger wird mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen

Auch am Nachmittag war der Hubschrauber noch einmal im Einsatz. Ein 13-Jähriger klagte gegen 13.45 Uhr nach einem Sturz über starke Schmerzen in der Schulter. Eine Notärztin der Bereitschaft Wolfratshausen wurde mit dem Quad vom Latschenkopf zur Unfallstelle gebracht. Nahezu zeitgleich traf ein zweiter Notarzt mit dem Helikopter ein. Beide versorgten den Buben, bevor er in die Unfallklinik geflogen wurde. Um 15.35 Uhr erreichte die Retter noch der Notruf einer 27-Jährigen, die nach einem Sturz am Schrödelstein Schmerzen im Knie hatte. Sie wurde versorgt und ins Tal gebracht.

Am Schönberg: Ehepaar sitzt in anspruchsvollem Gelände fest

Die Retter mussten sich aber nicht nur um Skifahrer kümmern, sondern auch um Wanderer in Not. Am Nachmittag war ein Ehepaar auf einer Wanderung am Schönberg vom Steig abgekommen. Dabei gerieten die beiden in einen Steilhang. Ohne Orientierung in dem anspruchsvollen Gelände riefen die beiden 53-Jährigen um kurz nach 15 Uhr die Bergwacht. Zwei Einsatzkräfte fuhren sie bis zum Ende der Forststraße, dann ging es zu Fuß weiter. Mit einem Seilgeländer wurde das Ehepaar aus dem schwierigen Gelände geführt. Erschöpft, aber unverletzt erreichten die beiden das Tal.

Hubschrauber rettet zwei Münchnerinnen aus steilem Gelände

Gegen 16 Uhr mussten am Seekar zwei Wanderinnen aus schwierigem Gelände gerettet werden. Die beiden Frauen waren auf dem Weg vom Seekarkreuz zur Tegernseer Hütte, als sie vom Weg abkamen. Durch die Handyortung konnte der Standort der Münchnerinnen leicht festgestellt werden. Um die beiden noch vor der Dunkelheit aus ihrer misslichen Lage zu befreien, forderte der Einsatzleiter einen Polizeihubschrauber für eine Windenrettung an. Am Sportplatz in Lenggries nahm der Heli noch zwei Retter der Bergwacht Lenggries an Bord, die die Frauen einzeln aus dem gefährlichen Steilhang holten. „Sie hatten die Lage deutlich unterschätzt und waren für diese Jahreszeit schlecht ausgerüstet“, so die Bergwacht. Gegen 18 Uhr war der Einsatz beendet. va/bw

