Bestattungsvertrag gekündigt: Lenggries sucht Lösungen für die letzte Ruhe

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

1200 Grabstellen und rund 70 Beerdigungen pro Jahr gibt es auf dem kirchlichen Friedhof in Lenggries.

Auf beiden Lenggrieser Friedhöfen müssen die Bestattungen ab Januar neu geregelt werden. Grund dafür ist, die Kündigung des bisherigen Rahmenvertrags. Nun suchen Pfarrei und Gemeinde Lösungen.

Lenggries – Der Tod ist nicht unbedingt ein Thema, über das man sich gerne Gedanken macht. Aber genau das müssen Pfarrgemeinde und Kommune im Moment tun. Denn nachdem das bisher zuständige Bestattungsunternehmen den Vertrag für beide Friedhöfe zum Jahresende gekündigt hat, müssen Lösungen gefunden werden, wie Beerdigungen ab Januar bewältigt werden können.

Immer mehr Aufgaben seien auf die Bestatter verlagert worden

Der langjährige Vertrag sei einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen, sagt Max Riedl vom gleichnamigen Tölzer Bestattungsunternehmen. Es seien im Laufe der Zeit immer weitere Aufgaben hinzugekommen, „die auf den Bestatter abgewälzt wurden“. Das reiche vom Schneeräumen, um für die Erdarbeiten bis zum Grab zu kommen, bis hin zu den klassischen Aufgaben, für die eigentlich der Friedhofsträger, also die Kirche oder die Gemeinde, früher zuständig gewesen sei. Dazu gehört beispielsweise auch das Öffnen und Schließen eines Grabs. „Auf jedem Dorf gab es früher dafür einen Grabmacher“, sagt Riedl. Aber auch die Aufgabe fiel irgendwann den Bestattern zu.

Bestattungsunternehmen möchte sich wieder auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren

Dabei sei Personal knapp, „und die Mitarbeiter, die ich habe, möchte ich nicht verheizen“. Dazu kommt, dass gerade der kirchliche Friedhof in Lenggries sehr eng ist und Gräber selbst mit Spezialmaschinen schwierig zu erreichen sind. Um auszuschließen, dass man später zu Unrecht für Schäden an Nachbargräbern verantwortlich gemacht wird („die Leute werden immer schwieriger“) müsse jeder Schritt genau dokumentiert und fotografiert werden. Schon das verschlinge viel Zeit, so Riedl. Sein Wunsch ist es, dass er sich wieder auf die eigentlichen Aufgaben eines Bestatters konzentrieren kann, und für die anderen Bereiche die Friedhofsträger eine Lösung finden.

Neues Aufgabenfeld für einen Gartenbaubetrieb?

Nach der sucht die Kirchengemeinde St. Jakob. Einfach ist das nicht. „Deshalb wollen wir alle Lenggrieser motivieren, darüber nachzudenken. Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee“, sagt Verwaltungsleiterin Andrea Fahrner. Die Pfarrei sei für alles offen. In Nachbargemeinden gebe es beispielsweise einen landwirtschaftlichen Baggerbetrieb, der die Gräber öffnet und schließt, ergänzt Renate Rinner von der Friedhofsverwaltung der Pfarrei. Aber auch für Gartenbaubetriebe könnte das ein Aufgabenfeld sein, sagt Konrad März, Mitglied der Kirchenverwaltung. „Vielleicht können sich mehrere Firmen zusammentun.“ Denkbar wäre auch, dass die Pfarrei jemanden dafür anstellt oder die Maschinen kauft, die zum Einsatz kommen. Allen dreien ist klar, dass die Aufgabe keine kleine ist. Mit 1200 Grabstellen ist der kirchliche Friedhof sehr groß. „Und es sind um die 70 Bestattungen pro Jahr“, sagt Rinner.

Auch Sargträger werden für den kirchlichen Friedhof gesucht

Gesucht wird aber nicht nur eine Lösung für die Erdarbeiten. „Wir brauchen auch Sargträger“, sagt Fahrner. Auch die stellte bislang der Bestatter. Nun hofft die Pfarrgemeinde auf Ehrenamtliche, die diese Aufgabe gegen eine Aufwandsentschädigung übernehmen. In der Regel bauche man vier Sargträger pro Beerdigung, so Fahrner.

Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, keine Vereinbarung mit einem Unternehmen zu schließen, sondern den Friedhof freizugeben. Es gebe durchaus Friedhöfe im Landkreis, auf denen das so geregelt sei und verschiedene Bestatter tätig sind. „Aber wir können uns das eigentlich nicht vorstellen, dass bei uns einfach jeder mit dem Bagger drauffahren kann“, sagt März. Gerade wegen der engen Verhältnisse brauche man eben „ein gewisses Know-how“.

Gibt es keine Lösung, werden nur noch Urnenbeisetzungen möglich sein

Die Pfarrei hofft nun bis zum Herbst auf Lösungsvorschläge aus der Bevölkerung. Denn klar sei auch: „Wenn wir niemanden finden, gehen ab Januar nur noch Urnenbestattungen“, sagt Fahrner. Auch die Urnen müssen auf dem kirchlichen Friedhof zwar in die Erde, weil es keine Urnenwand gibt, das sei aber weniger aufwendig.

Und warum schreibt die Pfarrei die Leistungen nicht einfach aus, um vielleicht einen neuen Bestattungsunternehmer zu finden, der alle Aufgaben übernimmt? Auch das sei durchaus eine Überlegung gewesen, sagt Fahrner. Man verspreche sich aber keinen Erfolg, da es im ländlichen Bereich einfach nur sehr wenige potenzielle Partner dafür gebe.

Keine Bestattungen mehr am Samstag auf dem gemeindlichen Friedhof

Die politische Gemeinde hat diese Ausschreibung dagegen bereits gemacht. Bis zum vergangenen Freitag lief die Abgabefrist. Es habe im Vorfeld aber bereits zwei Absagen gegeben, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Man werde jetzt sehen müssen, ob es ein geeignetes Angebot gebe. So oder so: Auch auf dem gemeindlichen Friedhof stehen ab dem neuen Jahr Veränderungen an. „Samstags wird es bei uns keine Bestattungen mehr geben“, sagt Klaffenbacher. Er geht auch davon aus, dass die Friedhofsgebühren steigen werden. „So realistisch muss man schon sein.“

Bringt die Ausschreibung keinen geeigneten Bewerber, „müssen wir uns überlegen, wie wir es sonst machen können“. Gartenbauunternehmen oder andere Firmen gezielt anzusprechen, könnte eine Lösung sein. Selber könne die Gemeinde beziehungsweise der Bauhof das Ganze jedenfalls nicht stemmen. Zwar ist der Waldfriedhof kleiner als der an der Kirche. „Aber 40 Bestattungen pro Jahr sind es auch bei uns“, sagt Klaffenbacher.

Melden bei der Pfarrei: kann man sich unter der Telefonnummer 0 80 42/87 89 oder via Mail an afahrner@ebmuc.de

