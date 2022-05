Bestattungswald (noch) kein Thema in Lenggries

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Abschied nehmen im Wald: Das geht seit 2020 in der „Waldruh Dietramszell“. Einziges Bauwerk ist ein hölzerner Pavillon, dem etwas unterhalb ein Andachtsplatz zugeordnet ist. © Waldruh

Wie in der lenggrieser Bürgerversammlung zu Tage kam, wüscht sich eine Bürgerin die Schaffung eines Bestattungswaldes. Die Gemeinde hat aber kein geeignetes Grundstück.

Lenggries – Eine ganze Latte von Fragen gab es in der Lenggrieser Bürgerversammlung (wir berichteten). Mit ihnen befasste sich auch der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Darunter war auch ein Anliegen, das für die Versammlung zu spät eingereicht worden war und deshalb erstmals jetzt zur Sprache kam. Eine Bürgerin wünscht sich die Schaffung eines Bestattungswalds in Lenggries.

Das nächste derartige Angebot befindet sich in Dietramszell. Es ist auch das einzige im Landkreis. Seit 2020 gibt es dort auf einem acht Hektar großen Areal die Möglichkeit der Baumbestattung. Die Asche des Verstorbene wird am Fuß eines Baums beigesetzt. Lediglich eine kleine Tafel erinnert an den Toten. Es gibt keine Gestaltung mit Blumenschmuck oder ähnlichem. Die Grabpflege übernimmt letztlich die Natur.

Viele bürokratische Hürden bei Schaffung eines Friedwaldes

Für die Schaffung des Friedwalds setzte sich die Familie von Schilcher – ihr gehört die Fläche – über Jahre ein. Allerlei bürokratische Hürden gab es zu überwinden – auch die, dass in Bayern Friedhöfe nicht in privater Hand sein dürfen. Daher kam es in Dietramszell zu folgendem Konstrukt: Die Gemeinde pachtete das Gelände von der Familie von Schilcher bis zum Jahr 2099, um es dann wieder an die von Schilcher’sche Forst- und Gutsverwaltung zum Betrieb des Bestattungswalds zu übergeben.

Zwar gebe es auch in Lenggries „eine starke Zunahme von Einäscherungen“, sagte Tobias Riesch, Geschäftsleitender Beamter, in der Sitzung am Montag. Nach der Möglichkeit zur Baumbestattung erkundige sich aber so gut wie niemand. „Es gab erst eine Anfrage.“ Zudem verfüge die Gemeinde über kein geeignetes Grundstück.

Nächst gelegener Friedwald ist in Dietramszell

Dass man tatsächlich eine seriöse Aussage über die mögliche Nachfrage nach Baumbestattungen in Lenggries treffen könne, bezweifelte Nadia Tretter (Grüne). „Es fragt doch keiner danach, wenn man weiß, dass es keinen Bestattungswald gibt. Wie erfährt man dann, ob eine Nachfrage hoch genug wäre?“ Man erfahre aber doch, wo die Toten beigesetzt werden, antwortete Riesch. Und hier sei nun „nicht auffällig“, dass sich viele Hinterbliebene beispielsweise für die „Waldruh“ in Dietramszell entscheiden.

Eine fehlende Nachfrage hätte für einen Friedwald in Lenggries zudem ganz gravierende Folgen für diejenigen, die sich für eine Bestattung dort entscheiden. „Friedhöfe sind kostenrechnende Einrichtungen“, sagte Riesch. Das heißt, das Geld, das hier ausgegeben wird, muss über die Gebühren wieder reinkommen. „Bei nicht ausreichender Nachfrage müssen die wenigen Nutzer daher hohe Gebühren zahlen“, erläuterte der Geschäftsleitende Beamte. Der Gemeinderat beschloss am Ende, sich des Themas erst dann wieder anzunehmen, wenn eine höhere Nachfrage nach Baumbestattungen in der Gemeinde erkennbar sei. Der Beschluss fiel einstimmig.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.