Bester Abschluss seit zehn Jahren an der Mittelschule in Lenggries: Rektor sagt „Hut ab“

Von: Melina Staar

Die Schüler der 9b der Mittelschule Lenggries mit ihrer Lehrerin Katja Schmölzer-Sappl. © Arndt Pröhl

Einen unglaublich starken Jahrgang hat die Mittelschule Lenggries entlassen. 96 Prozent haben den qualifizierenden Mittelschulabschluss bestanden.

Lenggries – „Hut ab, das ist in meiner Zeit hier noch nicht vorgekommen“, verkündete Rektor Bernd Kraft stolz. Dabei waren die Voraussetzungen nicht einfach. „Ihr musstet euch die Hälfte eurer Mittelschulzeit mit Corona herumärgern – und legt dann den besten Abschluss der letzten zehn Jahre hin.“

Bei Mathe-Prüfung fällt Mittelschülern Kinnlade herunter

Dass es so gut klappt, sei nicht klar gewesen. Beim Prüfungsthema in Deutsch dieses Jahr „Benimm’ ist in“ hätten sich die Schüler sehr wacker geschlagen. Aber als die Klassenlehrer den versiegelten Umschlag öffneten, der die Mathe-Prüfungen enthielt, „ist ihnen erst einmal die Kinnlade runtergeklappt“, sagte Kraft. Doch zum einen haben viele auch diese Aufgaben gut gemeistert. Zum anderen gebe es beim Quali ja noch die anderen drei Prüfungsfächer. „Das sind die Lernfächer und die praktischen Fächer. Da kann man zeigen, was man zu investieren bereit ist, um es zu schaffen.“ Und die Lenggrieser Schüler lieferten ab. „Dort gab es durch die Bank Einser und Zweier – so viele habe ich noch gar nicht gesehen“, sagte Kraft. Alle hätten ihr Bestes gegeben, hart gearbeitet. Jetzt beginne ein neuer Abschnitt. Dafür gab Kraft den Schülern mit: „Vergesst nie eure sozialen Kompetenzen.“

Die Schüler der 9a der Mittelschule Lenggries mit ihrer Lehrerin Ruth Helgert. © Arndt Pröhl

Von einem „großen Tag“ sprach Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. „Ich habe es draußen schon bei euren Gesprächen mitbekommen, dass euch ein großer Stein vom Herzen gefallen ist.“ Es sei ein grandioses Ergebnis. Viele würden sich vielleicht denken, „endlich nicht mehr lernen“. Aber das Lernen werde weitergehen. „Ihr lernt schließlich für euch.“

Gute Klassengemeinschaft an der Mittelschule in lenggries

Feierlich erhielten die Schüler der beiden Klassen dann ihre Zeugnisse. Josef Matheis und Anna Bader blickten für die 9a auf die vergangenen Jahre zurück. „Wir hatten eine gute Klassengemeinschaft“, so Matheis. Manche hätten gute Nerven mit ihnen gebraucht, so Bader. Als „brave Klasse“ habe man ihr die Schüler angepriesen, als sie sie übernommen habe, sagte Klassleiterin Ruth Helgert. Schnell merkte sie, dass die Schüler in der Lage waren, ruhig und konzentriert zu arbeiten. „Ihr wusstet, dass ihr euch nicht durch Lautstärke profilieren müsst. Und trotzdem habt ihr immer eure Meinung gesagt.“ Für die 9b sprachen Anna Kirschenhofer, Florian Bichlmaier und Dominik Schwaiger. „Wir waren nicht die bravste Klasse“, gestand Kirschenhofer. „Aber uns wurden die Wadl nach vorne gerichtet. Eine schöne Zeit, eine coole Klasse.“ Anfangs sei die Klasse ein wilder Haufen gewesen, so Klasslehrerin Katja Schmölzer-Sappl. „Aber innerhalb kürzester Zeit sind die positiven Eigenschaften hervorgekommen.“ Beispielhaft sei es gewesen, wie einer für den anderen eingestanden sei.

Alle Absolventen wissen auch bereits, wie es für sie weitergeht: Zwölf gehen in der zehnten Klasse in Gaißach weiter in die Schule. Die anderen beginnen Ausbildungen.

