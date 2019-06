Betrunkener Lenggrieser  prügelt sich im Zug und schmeißt Mitbewohner raus

Mit einem aggressiven Mann aus Lenggries hatte es in der Nacht zum Dienstag die Polizei zu tun.

Bad Tölz/Lenggries–Nach Angaben der Beamten schlug der amtsbekannte 42-Jährige kurz nach Mitternacht in der Bayerischen Oberlandbahn auf der Fahrt von Bad Tölz nach Lenggries grundlos auf einen betrunkenen 39-jährigen Lenggrieser ein und verletzte ihn an der Wange. Beim Eintreffen der Polizei war der Schläger nicht mehr vor Ort, konnte aber aufgrund der abgegebenen Beschreibung des Geschädigten identifiziert werden.

Der 42-Jährige selbst war nach der Auseinandersetzung in der Bahn gegen 2.20 Uhr in seine Unterkunft zurückgekommen. Dort kam es dann zwischen ihm und seinem 21-jährigen Mitbewohner zu einem lautstarken Streit. In dessen Verlauf warf der 42-Jährige den Jüngeren aus der Unterkunft und versperrte die Türen.

Eine von Nachbarn verständigte Polizeistreife erörterte dem Rowdie, dass er nun in Gewahrsam genommen würde und sein Bett gegen eine Matratze in einer Zelle der Tölzer Polizeiinspektion tauschen müsste. Der Mann öffnete den Beamten zwar die Tür, zeigte sich aber immer noch sichtlich aufgebracht und aggressiv. Die Polizei nahm den Betrunkenen mit – auch um weitere Straftaten zu verhindern. Der freiwillige Alkotest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. va

