Bibelgeschichte auf Bairisch in Lenggries

Wirkten bei der „Jakobus“-Geschichte mit (v. li.): Maxi, Raphael, Maxi und Toni. © mk

Eine Bibelgeschichte der ganz anderen Art bekamen die Besucher in der Pfarrkirche St. Jakob in Lenggries geboten. Die „Lebensgeschichte von Jakobus dem Älteren“ erzählt mit handgeschnitzten Holzfiguren - und auf Bairisch.

Lenggries – Bibelgeschichte auf Bairisch: Das bot die Aufführung der „Lebensgeschichte von Jakobus dem Älteren“ in der Lenggrieser Pfarrkirche am Freitagabend. In der Geschichte von Jakobus mit inbegriffen ist dabei auch die Lebensgeschichte von Johannes dem Evangelisten, denn Johannes ist der jüngere Bruder von Jakobus. Von Kindheit an verbringen sie ihr Leben zusammen, bis ihre Wege sich bei der „Aussendung“ endgültig trennen.

Nacherzählt hat diese Geschichte der Lenggrieser Schnitzer Georg Willibald in der ihm eigenen Art: Er hat über einige Jahre hinweg 50 Figuren handgeschnitzt, zeitgleich in Textform den Handlungsablauf geschrieben und dazu passend Gestik und Mimik der hölzernen Figuren individuell ausdrucksvoll ausgestaltet. Die mit den Figuren dargestellten Szenen wurden fotografiert und für die Aufführung in der Kirche auf eine Großleinwand projiziert, dazu gaben 15 Sprecher den stummen Bildern lebendige Gegenwart.

„Von langer Hand vorbereitet“

„Was wir hier heute sehen, ist von langer Hand vorbereitet“, sagte Pastoralreferent Christoph Freundl in seiner Begrüßung. „Und es ist ein besonderes Geschenk zur 300-Jahrfeier unserer St.-Jakobus-Kirche.“ Das Herzblut der Mitwirkenden verleihe den hölzernen Figuren spürbare Seele, die „Leichtigkeit der Erzählung“ sei unterstützt vom hier gewohnten bayerischen Dialekt. Und so wurden die zahlreichen Besucher mit hineingenommen in den Alltag des Zebedäus, der zusammen mit seiner Frau Salome und den beiden Söhnen Jakobus und Johannes den Lebensunterhalt der Familie als Fischer bestreitet. Zebedäus geht davon aus, dass die Söhne in alter Familientradition dereinst das Fischerhandwerk weiterführen werden. Salome dagegen meint, dass die zwei Burschen vielleicht auch andere Ziele hätten. Sie hat den Wanderprediger Jesus bereits gehört, Jakobus ebenso, nun will auch Johannes Jesus kennenlernen. So kommt es, dass die beiden Fischerssöhne schließlich von Jesus berufen werden, ihm nachzufolgen und Vater Zebedäus allein und verzweifelt zurückbleibt.

Willibald hat seinen Protagonisten realitätsnah manch feixende oder ärgerliche Redewendung in den Mund gelegt, was die Handlung unterhaltsam und mitunter ironisch-lustig macht. Doch die Grundzüge seines Textes – das hat er von theologischer Seite überprüfen lassen – entsprechen der biblischen Überlieferung. Jakobus und Johannes gehören zu den erstberufenen Jüngern und sind deshalb bei den entscheidenden Ereignissen im irdischen Leben des Heilands dabei: Bei der „Offenbarung“ etwa sehen sie den verklärten Jesus mit den alttestamentlichen Gottesmännern Mose und Elija sprechen und hören aus einer Wolke die Stimme von Gott Vater – eine übernatürliche, schön ausgearbeitete Szene, der Alexander Pointner an der Orgel zusätzliche Tiefe gab. Ebenso zeichnete die Musik auch die Stimmung am Ölberg kurz vor der Gefangennahme des Meisters nach, als Petrus, Jakobus und Johannes einschlafen, anstatt zu wachen und zu beten.

Besucher machen sich mit positiven Gedanken auf den Heimweg

Insbesondere die Bilder, die Fotografin Vroni Braun draußen unter freiem Himmel gemacht hat, beeindruckten mit ihrer „echten“ Kulisse, wobei die Proportionen der umgebenden Landschaft feine Abstimmung auf die 25 Zentimeter großen Figuren verlangten.

Zum Sprecher-Team gehörte indes auch ein „Erzähler“: Dessen Aufgabe war es, Zeitsprünge in der Bildergeschichte auf erzählerische Weise aufzufüllen. Nach der Auferstehung erscheint Jesus den Jüngern und bringt ihnen neuen Glauben und Hoffnung, der heilige Geist erfüllt sie mit Mut, die frohe Botschaft zu verkünden. Diesen ihren Auftrag erfüllen wollen auch Jakobus und Johannes, wenngleich ihre Wege sich deshalb nun trennen. Es blieb dem „Erzähler“ vorbehalten, vom traurigen Ende des Lebenswegs von Jakobus zu berichten – laut Überlieferung wurde er um 44 nach Christus mit dem Schwert hingerichtet. Doch mit diesem tragischen Schicksal wollte Willibald sein Stück nicht enden lassen. Bei ihm bilden die Zuversicht und die Freude der Apostel über ihr Mitwirken beim Verkündigen des Gottesreichs den Schlusspunkt – die Besucher sollten sich mit positiven Gedanken auf den Heimweg machen.

Zuvor aber zollten sie dem Autor und der gelungenen Aufführung, getragen von einem engagierten Laien-Sprecher- und Mitarbeiterteam, das Willibald einzeln vorstellte, den wohlverdienten Applaus. Mit einem gemeinsamen Gebet klang die ungewöhnliche Bibelstunde aus. (Rosi Bauer)

Die Sprecher

Konrad März, Toni Maerz, Maxi Müller, Raffael Kofler, Max Greif, Peter Eimannsberger, Ingrid Ertl, Bernadett Sappl, Thomas Weindl, Konrad Braun, Stefan Mondry, Werner Weindl, Hannes Janßen, Pater Josef Wasensteiner, Peter Dichtl.

