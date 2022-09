Biergeschichte(n) aus dem Oberland - Ausstellung in Lenggries

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Auf rund 160 Quadratmetern hat Claus Eder im „Buidleck“ alles über die Biergeschichte des Oberlandes zusammengetragen. © Pröhl

Claus Eder zeigt ab Donnerstag in seinem „Buidleck“ in Lenggries eine umfangreiche Ausstellung zum Thema Bier aus der Region.

Lenggries – Wer sich für das Thema Bier, die Braukunst und die Entwicklung der Brauereien im Oberland interessiert, sollte ab Donnerstag, 15. September, im „Buidleck“ von Claus Eder an der Lenggrieser Marktstraße vorbeischauen. Der passionierte Geschichtsforscher hat einen Teil seines Ladens kurzerhand in Ausstellungsräume umgewandelt und zeigt auf rund 70 Schautafeln „Die Biergeschichte des Oberlandes“.

Wie viel Arbeit in der Zusammenstellung der Informationen und historischen Bildern steckt, Eder kann es nicht sagen. „Es war brutal viel Arbeit, aber es macht einfach auch fürchterlich Spaß.“ Über drei Jahre trug er alles rund ums Thema Bier zusammen, fotografierte Exponate in Museen und Archiven und gestaltete die großen Schautafeln. Ursprünglich wollte er die Ausstellung im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern zeigen. Dann kam Corona und machte jede Form von Veranstaltung unmöglich. Zwei Anläufe platzten. „Den nächsten freien Termin hätte es jetzt in zweieinhalb Jahren gegeben“, sagt Eder. Daher entschloss er sich zur Ausstellung in seinem Laden.

70 Schautafeln zum Thema Biere aus dem Oberland

Es beginnt mit den Klosterbrauereien im Oberland – den ehemaligen und den noch aktiven. Dann erfährt man alles über den Brauvorgang, die Eisgewinnung für die Bierkeller, den Bezug der Rohstoffe, die Aufteilung einer Brauerei und vieles mehr. Eine ganze Abteilung befasst sich mit der Tölzer Biergeschichte und den einst existierenden 22 Brauereien. „Meistens ist nur von 21 die Rede, aber die Franziskaner-Klosterbrauerei gehört für mich auch dazu“, sagt Eder. Die große Karte, zeigt nicht nur die Lage der Brauereien und Bierkeller, sondern auch die der Hopfengärten rund um Tölz. „Es gab eine Zeit, als das mit dem Hopfenanbau hier aktiv probiert wurde“, sagt Eder. Die Ergebnisse seien aber wohl weniger gut als erhofft gewesen.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Natürlich gibt es auch viel zu erfahren über die Lenggrieser Braukunst. Den einen oder anderen dürfte überraschen, dass es neben der Schlossbrauerei Hohenburg noch zwei Weißbierbrauereien gab. Eine davon befand sich im heutigen Hotel Alpenrose, die andere am damaligen Mühlbachweg.

Auch den 13 Wolfratshauser Brauereien und der Entwicklung der Holzkirchner Brauereigenossenschaft widmet Eder Schautafeln. Letztere habe ihn stark unterstützt bei der Zusammenstellung der Exponate. „Außerdem hat sie ihre 1250 Genossen angeschrieben und auf die Ausstellung hingewiesen.“ Unterstützung gab es auch vom Archiv und Museum in Wolfratshausen und von der Lenggrieser TI, sagt Eder.

Zusätzlich: Buch zu der Lenggrieser Bierausstellung

Neben umfangreichen Informationen und Bildern hat Eder auch viele Accessoires zusammengetragen: Krüge, Humpen, Fässer, Etiketten, Biermarken, Flaschen und Transportbehälter für Hefe sind auf den rund 160 Quadratmetern ebenfalls zu sehen. Und es gibt einen kleinen „Bistro“-Bereich, in dem man aus den aktiven Brauereien, die in der Ausstellung eine Rolle spielen, ein Fläschchen probieren kann. Dort hängt übrigens auch eine Preisliste aus dem Jahr 1971, auf der man erfährt, dass eine Flasche Tölzer Hell damals 57 Pfennig gekostet hat. Alle Exponate hat Eder zudem in einem 108-seitigen Buch zusammengefasst, das man derzeit für 39 Euro nur im „Buidleck“ kaufen kann.

Die Ausstellung

„Die Biergeschichte des Oberlandes: Von Haubrauern und Bier-Patriarchen“ läuft von 15. September bis 27. November im „Buidleck“ an der Marktstraße 5. Geöffnet ist sie donnerstags und samstags von 10 bis 17 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro, für Familien sieben Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.