E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall: Absturz durch felsdurchsetztes Gelände

Schwarzenbachtal

Tödliche Verletzungen zog sich ein 81-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Unfall im Schwarzenbachtal zu. Der Mann war vom Weg abgekommen und abgestürzt.

Lenggries - Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 10 Uhr. Der Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau war mit seinem E-Bike auf dem Forstweg vom Schwarzenbachtal in Richtung Rautalm unterwegs. An einer verengten Stelle kam er aus unbekannter Ursache nach links vom Weg ab und stürzte zirka 30 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab.

Begleiter wird erst durch Aufprallgeräusche des E-Bikes auf den Unfall aufmerksam

Der 80-jährige Begleiter des Opfers, der vorausgefahren war, wurde erst durch die lauten Aufprallgeräusche des E-Bikes auf den Unfall aufmerksam. Wegen des schlechten Mobilfunkempfangs gelang es ihm erst verzögert, einen Notruf abzusetzen.

Bergwacht Lenggries und KID aus Krün rücken zur Unfallstelle aus

Zur Unfallstelle rückten acht Mitglieder der Bergwacht Lenggries aus – darunter waren zwei Notfallsanitäter, ein Rettungssanitäter und ein Notarzt der Bergwacht. Ein Rettungshubschrauber setzte die medizinische Crew nahe der Unfallstelle ab. „Trotz aller Maßnahmen der Rettungskräfte verstarb der Patient noch an der Unfallstelle“, berichtet die Bergwacht Lenggries. Die Bergung des Verunglückten übernahm dann ein Polizeihubschrauber. Mit ihm Einsatz war zudem der Kriseninterventionsdienst aus Krün.

Lob der Bergwacht für die Ersthelfer

Lob gibt es von der Lenggrieser Bergwacht für die Passanten, die Erste Hilfe leisteten und die Retter im weiteren Einsatzverlauf unterstützen. Der war für die Bergwacht erst nach über sechs Stunden beendet.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang schließen ein Fremdverschulden aus.

