Bilanz der Wandersaison im Tölzer Land: „Oktober war schlichtweg bombastisch“

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die Arbeiter prüfen gerade die Bremsanlage: (v. li.:) Matthias Bischoff vom TÜV Thüringen, Christoph Strobel (stellvertretender Betriebsleiter der Blombergbahn) und Jens Schumann vom TÜV Thüringen. © arndt pröhl

Hüttenwirte und Bergbahnbetreiber aus dem Tölzer Land ziehen positive Saisonbilanz. Nun stehen Revisionen an, bevor die Pistengaudi starten kann.

Bad Tölz-Wolfratshausen – So langsam kehrt wieder Ruhe auf den Almen und Hütten ein. Viele Wirte beenden gerade ihren Großputz, die Bergbahnen führen ihre Revision durch und wappnen sich für die Skisaison. Nur vereinzelt gibt es auf ein paar Hütten noch andauernde Bewirtung. Mit der ersten Saison ohne Coronabeschränkungen sind die meisten zufrieden. Ein positives Resümee zieht etwa Benedikt Hirschmann, der Vorsitzende der Sektion Tölz des Deutschen Alpenvereins, mit Blick auf die Tölzer Hütte am Schafreuter. „Die Betten waren an den Wochenenden und in den Ferien nahezu immer ausgebucht“, sagt er. Das Tagesgeschäft sei zufriedenstellend gewesen. „Das ist aber wie überall je nach Wetterlage mal besser und mal schlechter gewesen.“

Auf der Lenggrieser Hütte unterhalb des Seekarkreuzes ist momentan noch reger Verkehr. Die Saison sei bisher gut verlaufen. Wirtin Michaela Durach sagt: „Der September war eher durchwachsen. Dafür war der Oktober aber schlichtweg bombastisch.“ Bei den warmen Temperaturen und schönstem Wanderwetter hatten die Durachs vor allem an den Wochenenden alle Hände voll zu tun. „Wir hoffen jetzt noch auf einen freundlichen November“, sagt die Gastronomin, denn bis Anfang Dezember können Bergsportler noch mittwochs bis sonntags in der beliebten Hütte einkehren.

erzogstandbahn: „Zahlen auf einem sehr hohen Niveau“

Die Bergbahnen sind alle in Revision gegangen. Der Geschäftsführer der Herzogstandbahn, Jörg Findeisen, zeigt sich mit dem Verlauf der Sommersaison sehr zufrieden. „Auch wenn der September unterdurchschnittlich war, liegen unsere Beförderungszahlen auf einem sehr hohen Niveau“, sagt er. „Einzig die steigenden Kosten reduzieren das Betriebsergebnis, wie überall in diesen bewegten Zeiten.“ Die Revision der Bergbahn werde heuer zwischen dem 21. November und dem 23. Dezember stattfinden. Der Fahrbetrieb werde wieder am 26. Dezember aufgenommen. In diesem Jahr stehen am Herzogstand die üblichen Wartungs- und Kontrollarbeiten an. „Dabei werden unter anderem der Antriebsmotor, das Getriebe, die beiden Kabinen mit den Laufwerken und natürlich die Seile genau unter die Lupe genommen.“

Über einen krönenden Abschluss in den Allerheiligenferien freut sich Antonia Asenstorfer, Sprecherin von AlpenPlus, mit Blick auf die Brauneckbergbahn. „Wenn das Wetter gut war, hat es viele auf den Berg gezogen.“ Auch der erste Schneefall in den höheren Lagen habe die Besucher nicht abgehalten. Der ungewöhnlich warme Oktober sei ein willkommener Ausgleich für den verregneten September gewesen. Seit dem 7. November steht die Brauneckbahn nun still. „Unsere Mitarbeiter führen die jährlichen Revisionsarbeiten durch und bereiten das Skigebiet für die Wintersaison vor.“ Unter anderem kommt der TÜV. Dazu werden die Pisten vorbereitet und die Schneekanonen in Position gebracht. „So können wir, sobald es die Temperaturen zulassen auch mit der Beschneiung beginnen“, sagt sie. Am 3. Dezember wird die Brauneck-Bergbahn wieder in Betrieb gehen.

Rodellift am Blomberghaus wird größer

Am Blomberg wird zwar auch die Revision der Bergbahn durchgeführt, doch hier ist, wie in den vergangenen Jahren auch, nur unter der Woche Stillstand. Samstags und sonntags steht die Blombergbahn den Gästen zur Verfügung, sagt Geschäftsführer Hannes Zintel. Von Montag bis Freitag werden die Revisionsarbeiten durchgeführt. „Trotzdem gibt es an einigen Tagen Ausnahmen, da wir recht viele Buchungen von Firmen für Weihnachtsfeiern haben. Dann schmeißen wir freilich auch unter der Woche nach Absprache die Bahn an.“ Bei der Revision stehen neben den üblichen Checks heuer auch eine elektrotechnische Sonderprüfung und eine Prüfung der Stahlbauwerke an. „Das sind neben den jährlichen Revisionsarbeiten Prüfungen, die man nur alle vier bis fünf Jahre durchführen muss.“

Überdies werden am Rodellift am Blomberghaus die Kapazitäten erhöht. „Wir bauen mehr Gehänge ein. Der Lift kommt super an, also können so mehr Personen befördert werden“, erklärt Zintel. „So haben wir dann fast doppelt so viele Gehänge wie bisher“, sagt Zintl. „Wir haben also aktuell alle Hände voll zu tun.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.