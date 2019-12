„Biotop Oberland“: Im dritten Jahr 61 Tonnen Gemüse geerntet

Die solidarische Landwirtschaftsgemeinschaft „Biotop Oberland“ hat keinen Grund zur Klage. 2019 wurden 430 Haushalte mit Gemüse frisch vom Feld versorgt.

Lenggries – Wer in diesem Sommer Kohl in seinem Garten angebaut hat, wird Bekanntschaft mit dem Erdfloh gemacht haben. Der Name „Floh“ ist jedoch irreführend, denn es handelt sich um einen kleinen, gefräßigen Blattkäfer, der sich gerne an jungem Kohl gütlich tut, bis das Kohlblatt wie ein Sieb durchlöchert ist. Dieser Problem-Floh machte heuer auch dem „Biotop Oberland“ zu schaffen, ohne dass Abhilfe in Sicht war. Aber die kleineren Kohlköpfe wurden von den Abnehmern akzeptiert. Geschäftsführer Sebastian Girmann vermutet, dass der trockene Sommer im vergangenen Jahr für die rasante Zunahme der Grund war.

Ansonsten hat die solidarische Landwirtschaft keinen Grund zur Klage. 2019 wurden 430 Haushalte mit Gemüse – rund 61 Tonnen – frisch vom Feld versorgt. Darin enthalten sind auch 18 Tonnen „gerettetes“ Gemüse. Vorstand Nick Fischer erklärt die „Rettung“ wie folgt: „Wenn man davon ausgeht, dass in einer Gärtnerei, die das Gemüse regulär verkauft, bis zu 30 Prozent nicht verkauft werden können, weil das Gemüse optische Mängel hat, krumm oder zu dick ist, obwohl die Qualität einwandfrei wäre, so stören sich unsere Mitglieder nicht daran. Wir verpacken das Gemüse auch nicht noch zusätzlich in Plastik; da kann es schon mal vorkommen, dass der Feldsalat an der Kartoffel klebt. Das ist aber für unsere Mitglieder in Ordnung.“ Dadurch wurden rund 52 000 kleine Plastiktüten eingespart. Um der überreichen Tomatenernte Herr zu werden, wurden – im Hinblick auf den Winter – aus den Früchten 1000 Gläser Sugo eingekocht.

In einer Mitgliederaktion hat das „Biotop Oberland“ noch im November 15 Obstbäume in die Blühstreifen gepflanzt. Die Sorten wurden dabei so gewählt, dass nicht der Ertrag im Vordergrund steht, sondern die Vielfalt. Bis auf die Apfelsorte „Topaz“ ist die Auswahl nur auf alte Sorten gefallen. Denn die Bäume sollen Nistplätze und Rückzugsmöglichkeiten für Vögel und Insekten bieten.

Schon in diesem Sommer tummelten sich in den Blühstreifen viele Nützlinge gegen Gemüseschädlinge. Bis die Bäume eines Tages Äpfel, Zwetschgen und Birnen sowie Walnüsse tragen, werden noch etliche Jahre vergehen. Sogenannte „Baumpaten“ kamen für die Finanzierung der Pflanzaktion auf – und sie werden sich dann auch an der Ernte erfreuen dürfen.

Ernte von „Biotop Oberland“ sprengte schon 2018 Erwartungen

Weitere Mitglieder sind nach wie vor willkommen, über die Website www.biotop-oberland.de kann man sich direkt anmelden. Im kommenden Jahr sollen wieder in einer Gemeinschaftsaktion Wildsträucher gepflanzt werden, um die Diversität der landwirtschaftlichen Gärtnerei zu fördern. Außerdem ist ein „Sandarium“ geplant. Dieser Bauerngarten soll den Eingangsbereich erstens verschönern, zweitens mit Kräutern aller Art bepflanzt werden und drittens den Wildbienen eine Nisthilfe bieten.

„Wir gehen nun mit dem Biotop Oberland in Lenggries in das dritte Jahr und haben einen Weg gefunden, das Konzept der solidarischen Landwirtschaft im Isartal zu etablieren, so dass hochwertiges und vielfältiges Gemüse direkt vor unserer Haustür gedeiht und abonniert wird“, freut sich Nick Fischer. (rm)

