Biotop Oberland in Lenggries: Nachhaltigkeit vom Gärtner bis zur Biogurke

Bauen in Lenggries seit 2018 biologisches Gemüse an (v.li.): Nick Fischer, Sebastian Girmann und Andreas Süß.

Umweltpreis

Von Felicitas Bogner schließen

„Biotop Oberland“ setzt auf einen ressourcenschonenden Umgang: Beim Transportweg, der Erzeugung und den Mitarbeitern. Dafür wurde die Genossenschaft jetzt mit dem Umweltpreis des Landkreises ausgezeichnet.

Lenggries – Frisches Gemüse und Lebensmittel – aus der Region, für die Region. Das „Biotop Oberland“ gehört zu den Preisträgern des Umweltpreises 2022. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Isarwinkel ökologisch nachhaltig und solidarisch organisiert mit regionalen Lebensmitteln zu versorgen“, sagt Nick Fischer. Nachhaltig zu handeln, beziehe sich in dem Konzept der Genossenschaft auf alles.

Seit Juli gibt es auch einen Selbstbedienungsladen in Lenggries

Mittlerweile besteht das „Biotop Oberland“ zum einen aus der 2018 gegründeten solidargemeinschaftlichen Agrarwirtschaft sowie seit Juli 2022 auch aus dem Selbstbedienungsladen „Hofpunkt“ an der Obergrieser Straße. Die Entwicklung der Genossenschaft verlief schrittweise.

Begonnen hat alles im Jahr 2014, als Sebastian Girmann aus dem heutigen Vorstandsteam eine kleine solidarischen Landwirtschaft in Bad Heilbrunn-Letten gründete. Der studierte Gartenbau-Ingenieur brachte bereits Bioanbau-Erfahrung mit. „Ich habe in Biogärtnereien gearbeitet, mich aber immer an den strengen Regularien der Marktwirtschaft sehr gestört.“ Denn: Eine einwandfreie Gurke, die lediglich etwas krumm gewachsen war, durfte auf dem üblichen Markt nicht mehr verkauft werden und wurde weggeschmissen. „Daher wollte ich mich irgendwann von diesen Marktzwängen befreien“, berichtet Girmann.

Das Konzept kam gut an: Die Gründer expandierten

Nicht nur die Idee der solidarischen Landwirtschaft wuchs, sondern auch die Organisation. „In unserem Gründungsteam von ,Biotop Oberland‘ waren wir fünf Personen“, berichtet Fischer, der als Quereinsteiger zum nachhaltigen Gemüseanbau kam. „Unser Vorbild war immer das Kartoffelkombinat – eine Solidargemeinschaft in München, die mittlerweile deutschlandweit über 1500 Haushalte mit dem Gemüse versorgt.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Das Konzept kam auch im Isarwinkel gut an. Die Gründer konnten expandieren – und bauen mittlerweile in Lenggries auf 1,6 Hektar Freilandfläche und in sechs ungeheizten Gewächshäusern Biogemüse an. „Wir haben bereits 50 Kulturen und über 100 verschiedene Sorten“, erklärt Girmann beim Gang durch ein Gewächshaus. „Hier wachsen beispielsweise gerade verschiedene Wintersalate.“

Der Ertrag der Ernte wird unter den 450 Mitgliedern der Solidargemeinschaft aufgeteilt

Neben den Gewächshäusern hat das Team bewusst sogenannte Blühwiesen entstehen lassen. „Durch die gemischte Gestaltung der Gärtnereiflächen können wir nebenbei auch die Biodiversität fördern und schaffen so Nahrungsgrundlagen und Rückzugsorte für Nützlinge“, erklärt Fischer und deutet auf einen bisserl überwucherten Streifen, auf dem verschiedenste Pflanzen querbeet wachsen. Dazwischen schauen noch vereinzelt ein paar Sonnenblumen heraus. Hier und da sieht man hohe Holzstangen. „Das sind Ansitzstangen für Greifvögel. Dazu haben wir noch Nisthilfen für Wildvögel auf dem Areal“, berichtet Fischer. Wenige Meter weiter gibt es eine neu angelegte Streuobstwiese. Der Ertrag der Ernte werde unter den 450 Mitgliedern der Solidargemeinschaft aufgeteilt.

im „Hofpunkt“ gibt es über 400 verschiedene Produkte

Im „Hofpunkt“ gibt es über 400 verschiedene Produkte, die hingegen jeder erwerben kann. „Wir wollten mehr als nur Gemüse anbieten, daher haben wir verschiedene Erzeuger aus der Umgebung mit ins Boot geholt“, sagt Fischer. Auf 30 Quadratmetern gibt es nun sämtliche Lebensmittel von Tee über Nudeln bis zu Eiern und Fleisch. Das meiste ist bio, aber nicht alles. Was die Produkte eint: Sie kommen alle von regionalen Erzeugern.

Transparenz sei dabei das A und O, meint Betriebsleiter Andreas Süß. „Zu allen Produkten gibt es Infos, von welchem Hof was kommt und wie weit der Produktionsort von Lenggries entfernt ist.“ Dabei lautet die Devise: „So nah wie möglich, so fern wie nötig“, unterstreicht Süß.

„Auch mit menschlichen Ressourcen muss man achtsam umgehen“

Das Credo der Nachhaltigkeit gelte nicht nur für die Lebensmittel, sondern auch die Mitarbeiter. Auch wenn Girmann und Fischer offiziell Geschäftsführer sind, betonen sie: „Wir haben keine Hierarchie bei den Entscheidungen“. Um alles am Laufen und Gedeihen zu haben, benötigen sie fünfeinhalb Vollzeit Stellen. „Bei einem Vollzeitjob arbeitet man bei uns aber nur 32 Stunden pro Woche. Denn: „Auch mit menschlichen Ressourcen muss man achtsam umgehen“, sagt Fischer. Und solidarisch sehen die Geschäftsführer auch den Umweltpreis: „Die Auszeichnung ist für das gesamte Team.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.