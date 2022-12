Blick in die Schaltzentrale: Hier wird der Sylvenstein-Stausee geregelt

Durch die acht hochformatigen Fenster fällt der Blick in die Schaltwarte auf dem Gelände am Sylvensteinspeicher.

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen.

Lenggries – Acht hochformatige Fenster erlauben auf dem Betriebsgelände des Weilheimer Wasserwirtschaftsamts (WWA) am Sylvensteindamm den Blick in die Schaltzentrale. Im Inneren werden alle elektrischen Schaltvorgänge vorgenommen, die notwendig sind, um den Kraftwerksbetrieb und die Wasserabgabe an die Isar zu regeln. Auch Öldrücke, Temperatur oder Sickerwassermengen können dort abgelesen werden. Störungen werden ebenfalls in der Schaltzentrale angezeigt.

Zwei Kraftwerke produzieren am Sylvenstein Strom

Seit der Inbetriebnahme des Speichers 1959 wird im Kavernenkraftwerk und im 1998 bis 2000 errichteten zweiten Kraftwerk mittels Wasserkraft Strom produziert – und zwar täglich für rund 28 000 Menschen. Die beiden Anlagen sind Teil der Bayerischen Landeskraftwerke GmbH. Sie betreibt an den staatlichen Talsperren in Bayern und am Main-Donau-Kanal 19 Wasserkraftwerke. Alleiniger Gesellschafter der GmbH ist der Freistaat Bayern, die Wasserwirtschaftsämter sind die Betreiber.

Der Strom ist nur ein Nebenprodukt, wichtiger ist etwas Anderes

Aber eigentlich sei die Stromproduktion nur „ein Nebenprodukt“, sagt Tobias Lang, am WWA zuständig für den Sylvensteinstausee. Denn in erster Linie geht es um die Niedrig- und Hochwasserbewirtschaftung der Isar. Quasi im Vorbeifließen wird dabei eben auch noch Strom erzeugt.

+ Im Inneren der Schaltzentrale werden die Kraftwerke geregelt, aber auch die Wasserabgabe an die Isar. © Wasserwirtschaftsamt

Dafür, dass immer die richtige Menge Wasser in der Isar fließt, sind Grundablass- und Triebwasserstollen verantwortlich. Der Einlauf zu Ersterem befindet sich am tiefsten Punkt des Sees, vergleichbar mit dem Abfluss einer Badewanne. Genau auf der gegenüberliegenden Seite strömt Wasser durch den Triebwasserstollen und treibt die Turbinen der Kraftwerke an. „Beide Auslässe können ebenfalls von der Schaltwarte aus gesteuert werden“, sagt Lang.

Nur die beiden Hochwasserentlastungen sind nicht steuerbar

Anders ist das bei den beiden Hochwasserentlastungen. „Die sind nicht steuerbar.“ Sprich: Ist der See zu voll, läuft er an diesen Stellen über. Eines der Bauwerke befindet sich direkt am Damm, das zweite („der Tempel“) ein Stück weiter Richtung Fall. Beide leiten das Wasser direkt in die Kolkseen unterhalb des Damms ab. Von dort fließt es weiter in die Isar.

Eine Schalttafel stammt noch aus den 60er-Jahren

Eine schematische Darstellung der gesamten Speicherseeanlage ist ebenfalls in der Schaltwarte zu sehen. Sie nimmt fast die gesamte linke Wand ein. Direkt daneben befindet sich noch ein Relikt. „Diese eine Schalttafel stammt noch aus den 60er-Jahren“, sagt Lang. „Sie ist nicht mehr in Betrieb, wurde aber praktisch als Museumsstück erhalten.“

