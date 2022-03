Blitzer angezündet und über 250.000 Euro Schaden: Ermittlungen laufen

Von: Christiane Mühlbauer

Dieser Blitzer-Anhänger war am 18. Februar in Greiling angezündet worden. © Zweckverband

Die Polizei arbeitet bei der Aufklärung der Fälle mit Spezialisten zusammen. Beobachtungen aus der Bevölkerung werden weiterhin entgegen genommen.

Lenggries/Greiling/Weilheim – Wie berichtet waren im Februar zwei Blitzer-Anhänger des Zweckverbands Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ) im südlichen Landkreis angezündet worden. Der Schaden ist mit über 250 000 Euro beträchtlich.

Eine Ermittlungsgruppe bei der Kripo Weilheim arbeitet derzeit an der Aufklärung der Fälle. „Auch die Spurensicherung und das Landeskriminalamt sind eingebunden“, sagt Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, auf Nachfrage unserer Zeitung. Hinweise aus der Bevölkerung seien aber bislang noch keine eingegangen.

Hier passierten die Taten

Der erste Blitzer-Anhänger war in Lenggries in der Nacht auf Donnerstag, 3. Februar, an der Karwendelstraße (gegenüber dem Pflegeheim) angezündet worden. Der zweite Anschlag passierte am Abend des 18. Februar gegen 22.50 Uhr in Greiling an der Tölzer Straße. In beiden Fällen wurde die empfindliche Messtechnik in dem Gerät stark beschädigt.

Wer Hinweise zu den Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 in Verbindung zu setzen, sagt Sonntag. Die Täter-Hinweise können auch anonym abgegeben werden. Zudem sollen sich Zeugen melden, denen an diesen Tagen – oder auch bereits davor – verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Blitzer-Anhänger aufgefallen sind.

