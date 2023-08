„Das hat uns zurückgeworfen“: Hüttenwirte und Bergbahnbetreiber ziehen Bilanz

Von: Vinzent Fischer

Das regnerische Wetter in den letzten Wochen wirkt sich auch auf Hüttenwirte und Bergbahnbetreiber aus. Benjamin Schödel von der Tölzer Hütter am Schafreiter (Bild) ist insgesamt dennoch zufrieden. © Thomas Greil/Archiv

Hüttenwirte und Bergbahnbetreiber in der Region ziehen eine positive Bilanz. Trotz regnerischer Tage herrscht gute Stimmung.

Lenggries – Unwetter und besonders viel Regen prägten das Wetter im Tölzer Land in den vergangenen Wochen. Und das ausgerechnet zum Start der Sommerferien, in denen besonders viele Urlauber und Tagesausflügler die Region besuchen. Unsere Zeitung hat bei Hütten- und Bergbahnbetreibern nach einer ersten Zwischenbilanz zur bisherigen Saison gefragt.

„Sind eine witterungsabhängige Branche“: Bergbahnbetreiber trotz Regen entspannt

„Wir sind eine witterungsabhängige Branche, irgendeinen Monat erwischt es immer“, erklärt Geschäftsführerin Antonia Asenstorfer von der Brauneck-Bergbahn. Mai, Juni und Juli seien „sehr gut“ gewesen, die letzten Wochen blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück. „August und September sind schon wichtige Monate“, sagt Asenstorfer. Beunruhigt sei sie wegen der Wetterlage aber nicht.

Die Anfangsmonate seien relativ schlecht verlaufen, vor allem die Osterferien sehr verregnet gewesen, meint Hannes Zintel, Betreiber der Blombergbahn. „Bis Mitte Mai lief das Jahr unterdurchschnittlich. Das hat uns zurückgeworfen“. Juni und Juli hingegen seien „rekordverdächtig“ gewesen. Man müsse differenzieren zwischen Tagesausflüglern und Urlaubsgästen, die für mehrere Tage oder Wochen im Tölzer Land bleiben.

Die Leute sind sowieso schon da und wollen raus. Sobald es aufhört zu regnen, haben wir eine Schlange

Vor allem Touristen kämen bei wechselhaftem Wetter zur Blombergbahn. Dabei helfe etwa, dass die Rodelbahn „Blombergblitz“ mit einem Regenschutz ausgestattet sei. „Die Leute sind sowieso schon da und wollen raus. Sobald es aufhört zu regnen, haben wir eine Schlange“, berichtet Zintel. „Die Schwankungen beim Wetter sind ja ganz normal“. Er sei froh, dass die Gäste in ihren Planungen so flexibel seien.

„Der richtige Wanderer kommt trotzdem“: Hüttenbetreiber trotzen Regenwetter

Trotz des anhaltenden Regenwetters ist Benjamin Schödel von der Tölzer Hütte am Schafreiter „sehr zufrieden“ mit der bisherigen Saison. Wenn der Regen nicht wäre, wären es bei den aktuell milden Temperaturen die optimalen Bedingungen für viele Besucher. Zwar hätten ein paar Gäste ihre Übernachtungen storniert und bei Regen würden weniger Tagesgäste kommen, dennoch sei die Auslastung hoch. „Bisher läuft es verglichen mit den Zahlen der Vorjahre überdurchschnittlich gut“, freut sich Schödel, der die Tölzer Hütte seit diesem Jahr gemeinsam mit Andrea Held betreibt. „Nächste Woche soll es wieder gut werden, da wollen wir dann durchstarten.“

Andreas Adlwarth und seine Familie betreiben am Brauneck den „Jaudenstadl“ und die Kotalm. Der Stadl habe auch bei schlechtem Wetter keine Probleme mit ausbleibenden Gästen. Oben auf der Alm hingegen könne es bei schlechtem Wetter schon auch mal ruhiger werden. „Es dürfte jetzt schon wieder schöner werden“, findet Adlwarth. Bis jetzt sei das Jahr aber gut gelaufen, „da können wir uns nicht beschweren“, meint Adlwarth. Auch auf der Kotalm kamen mit Ausnahme der letzten 14 Tage viele Gäste. Traditionell seien die Herbstmonate am stärksten, so Adlwarth. Und bleibt auch mit Blick auf die Aussichten optimistisch: „Zu heiß ist ja schließlich auch nichts.“

„Der richtige Wanderer kommt trotzdem“, sagt Anna Bauer von der Kirchsteinhütte im Längental mit Blick auf die regnerischen Tage zuletzt. Insgesamt seien es aktuell jedoch weniger Gäste als vergangenes Jahr, so Bauer, „die Zahlen sind im Vergleich zum Frühjahr zurückgegangen.“ Die Besucher, die kommen, würden außerdem weniger Geld ausgeben als vorher. „Die Leute sind sparsamer geworden“, beobachtet die Wirtin. (vfi)

