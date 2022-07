300 Jahre Pfarrkirche St. Jakobus: Festschrift voller Geschichte und Anekdoten fertig

Von: Alois Ostler

Das Autorenteam der Festschrift zum Jubiläum der Lenggrieser Pfarrkirche: (v. li.) Peter Dichtl, Gerhard Hentschel, Gisela Hentschel, Alexander Pointner, Ingrid Ertl, Konrad März und Werner Bock. © privat

Die 300-jährige Geschichte der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakobus ist jetzt in einem Buch nachzulesen. Auf 176 Seiten befasst sich die Festschrift nicht nur mit dem Gotteshaus, sondern auch mit dem kirchlichen Leben der Pfarrei.

Lenggries – „Aus der ursprünglich geplanten Festschrift ist ein richtiges Buch geworden“, freut sich der Lenggrieser Kirchenpfleger Peter Dichtl. Er hat mit dem siebenköpfigen Redaktionsteam die Texte geschrieben und zusammengestellt. Jetzt ist das Werk erschienen. Bei den Gottesdiensten zum Patrozinium am Wochenende 23./24. Juli soll das Festbuch vorgestellt und nach den Messen verkauft werden. Ab Montag, 25. Juli, ist es in einer Reihe von Isarwinkler Verkaufsstellen erhältlich. Breiten Raum nimmt die Baugeschichte ein. Darin wird an die altersschwache Vorgänger-Kirche erinnert, die ab März 1721 abgebrochen wurde. Der alte Kirchturm und die Sakristei blieben damals stehen.

Ein lesenswertes Heimatbuch

Bereits am 15. September 1722 – also vor 300 Jahren – erfolgte die Einweihung der unter Graf von Herwarth erbauten neuen Kirche. Was in den vergangenen 300 Jahren geschah und wie sich das Kircheninnere immer wieder veränderte, ist detailliert beschrieben. Nicht fehlen dürfen die Geschichte der Orgeln und der Glocken sowie der Kirchenstühle und der historischen Krippe.

„Dem Redaktionsteam ging es aber nicht nur darum, die Baugeschichte zu erzählen, sondern auch das kirchliche Leben darzustellen“, sagt Dichtl. Deshalb ist ein großes Kapitel den Lenggrieser Pfarrern gewidmet. Angefangen bei Elias Khaiser, der von 1681 bis 1724 Seelsorger in Lenggries war, bis hin zum jetzigen Pfarrer Josef Kraller, der zum 30. November 2022 seinen 18-jährigen Dienst in Lenggries beenden wird. Neben allen Pfarrern sind auch die aus Lenggries stammenden Primizianten und Ordensleute benannt.

Kapitel über Kirchenmusik, Vereine und Gruppierungen

Eng verbunden mit dem pastoralen Leben ist die Kirchenmusik, deren wechselvolle Geschichte der Lenggrieser Chorregent Alexander Pointner aufzeichnete. Weitere Kapitel widmen sich dem kirchlichen Leben in den Kriegs- und Nachkriegsjahren, der Feier des Kirchenjahres sowie den Bruderschaften, Stiftungen und Versammlungen und nicht zuletzt den mit der Kirche eng verbundenen Vereinen und Gruppierungen.

„Wenn Gottesdienstbesucher auf Abstand gehen“, so ist ein Bild von einem Gottesdienst während der Corona-Pandemie beschrieben. „Die fast zweijährigen Einschränkungen waren ein schwerer Einschnitt im kirchlichen Leben“, so Dichtl. Auch dieser Zeitabschnitt sollte deshalb seinen Platz im Festbuch finden.

Heitere Anekdote über Ministranten

Umso heiterer ist eine Anekdote vom Gründonnerstag 1807, als sich zwei Ministranten beim Schlagen der Holzratsche in die Haare kamen. Aus dem Streit wurde eine blutige Schlägerei mit weitreichenden Folgen: Das Gotteshaus sollte gesperrt und wegen des Blutvergießens im Kirchenraum neu eingeweiht werden. So weit kam es allerdings nicht. Es gab nach einigen Briefwechseln nur eine Verordnung, wann und wo die Ratschen künftig eingesetzt werden durften.

