Blutsee im vorderen Karwendel: „Sowas hab’ ich in den Alpen noch nie gesehen“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Leuchtend rot hat sich der Tümpel im Vorkarwendel verfärbt. © Michael Mannert

Das Bild sieht fast unwirklich aus: Leuchtend rot hat sich das Wasser des kleinen Tümpels im vorderen Karwendel verfärbt. Experten haben eine Erklärung für das Phänomen.

Lenggries – Das Foto sieht aus, als wäre es bearbeitet worden. Leuchtend Rot strahlt das Wasser des kleinen Tümpels inmitten von sattgrünen Almwiesen im Schatten des Schafreiters. Er sei sehr viel in den Bergen unterwegs, schreibt Leser Michael Mannert, der das Foto aufgenommen hat. „Aber sowas hab’ ich in den Alpen noch nie gesehen.“ Auf etwa 1700 Metern Höhe stieß er bei seiner Tour im vorderen Karwendel auf den Blutsee.

Gaißacher Almbauer hat das Phänomen schon früher beobachtet

Als ehemaliger Vorsitzender des Almwirtschaftlichen Vereins kennt Georg Mair die Almen in dem Gebiet bestens. Gesehen hat er das Phänomen schon. „Das ist nicht neu, das gibt es immer mal wieder – schon seit Jahrzehnten“, sagt der Gaißacher. Auch auf der Ludernalm im Lärchkogelgebiet habe er das schon beobachtet.

Ähnliches gab es am Issboden unter dem Patscherkofel

Er vermutet eine Alge hinter dem Phänomen. Davon geht auch die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt aus. Am Issboden unter dem Patscherkofel in Tirol habe es schon Ähnliches gegeben, zeigte eine schnelle Internetrecherche der Behörde. Die Tölzer haben die Informationen nun aber weitergereicht. „Die Kollegen vom Naturpark Karwendel hatten das Phänomen noch nicht auf dem Schirm, wurden aber von unserer Naturschutzbehörde informiert und gehen der Sache nach“, so Sabine Schmid, Pressesprecherin am Landratsamt.

Vermutung ist, dass Burgunderblutalgen hinter dem Phänomen stecken

Auch Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz (BN), hat sich die Fotos angeschaut. „Ich vermute, dass es sich hierbei um ein vermehrtes Auftreten der sogenannten Blaualgen, eine Bakterienart, handelt.“ Die seien zwar in der Regel blaugrün, könnten aber auch eine rote Färbung aufweisen. Landläufig werde die rote Blaualge als Burgunderblutalge bezeichnet.

„Die Ursache für eine starke Zunahme von Blaualgen sind erhöhte Nährstoffeinträge in das Gewässer und höhere Temperaturen“, so Krönauer. Das Absterben der Algen geschehe „unter einem hohen Sauerstoffentzug des Gewässers, was für die Gewässerlebewesen problematisch werden kann“.

