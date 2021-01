Bobfahrer fährt über Ski: Tourengeherin am Brauneck verletzt

Zu einem Unfall am Brauneck kam es am Mittwochvormittag. Dabei wurde eine Skitourengeherin leicht verletzt.

Lenggries - Nach Angaben der Tölzer Polizei fuhr ein 19-jähriger Tölzer gegen 11.20 Uhr mit seinem Minibob vom Garlanddurchbruch bergab. Zur selben Zeit querte unterhalb eine aufsteigende Skitourengängerin.

Bob fährt über die Tourenski

Obwohl der Bobfahrer sofort ein Bremsmanöver einleitete, als er die Frau sah, fuhr er etwa mit Schrittgeschwindigkeit über die Ski der Tourengeherin. Als der 19-Jährige kurz danach zum Stehen kam, drehte er sich sofort um und sah noch, wie die Frau langsam umfiel.

Aussagen der Beteiligten und der Zeugen gehen auseinander

Bei dem Sturz wurde die 46-jährige Münchnerin leicht verletzt. Die Bergwacht brachte die Frau ins Tal. Der Rettungswagen brachte sie anschließend ins Tölzer Krankenhaus. Da sich die Aussagen der Beteiligten sowie der Zeugen widersprechen, dauern die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang an.

Bereits am Montag stand eine größere Bergungsaktion am Brauneck an. Ein Tagesausflügler hatte sich vom Navi in die Irre führen lassen und war auf dem Weg zum Gipfen vom Weg abgekommen.

