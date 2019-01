Bootsverordnung für die Isar: Regeln gelten für alle

Einmal mehr befasste sich der Lenggrieser Gemeinderat mit der Bootsverordnung für die Isar. Diese soll künftig die Nutzung des Wildflusses im Landkreis regeln – und zwar für alle, wie Franz Steger von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt erklärt.

Lenggries– Wer gewerbliche Bootsfahrten anbieten will, muss zusätzlich noch eine wasserrechtliche Genehmigung beantragen und weitere Auflagen erfüllen.

Bis 11. Januar lag der Entwurf der Verordnung öffentlich aus. Bis kommenden Freitag können Einwendungen bei der Gemeinde oder beim Landratsamt erhoben werden. „Uns haben bislang aber keine erreicht“, sagte die Geschäftsleitende Beamtin Heidi Kiefersauer in der Gemeinderatssitzung am Montag.

Die Regelungen sehen unter anderem vor, dass das Befahren der Isar nur von 1. Juni bis 15. Oktober zulässig ist und dann auch nicht zwischen 20.30 und 7 Uhr. Boote dürfen mit maximal zehn Personen besetzt sein, das Mitnehmen von Glasflaschen ist verboten – ebenso das von Verstärkern und Lautsprechern. Kiesbänke, die als Brutplätze dienen, müssen weiträumig umfahren werden. Generell ist das Anlanden an Kiesinseln nur im Notfall erlaubt. Kinder bis 12 Jahre und Nichtschwimmer haben Schwimmwesten zu tragen. Das beliebte Gumpenspringen ist verboten. Boote sollten möglichst nicht durch Flachwasserzonen gezogen werden. „Eigentlich möchte ich, dass das Wort ,möglichst‘ herausgenommen wird“, merkte Bürgermeister Werner Weindl an. Er regte zudem an, die Obere Isar zwischen Geschiebesperre und Wallgau generell für jegliche Bootsnutzung zu sperren. „Sprechen Sie das an, der Naturschutz wäre dafür“, ermunterte Steger den Rathauschef. Dieselbe Forderung erhebt im Übrigen auch der Lenggrieser Verein „Rettet die Isar jetzt“: „Dieses Gebiet ist ein Naturraum von überregionaler, ja europäischer Bedeutung und sollte dem Erleben von Natur im ursprünglichen Sinne vorbehalten bleiben“, heißt es in der Stellungnahme des Vereins zur Verordnung. „Diese nur noch wenigen Reste von Wildnis sollen vor dem Freizeitdruck möglichst bewahrt werden und der reinen Naturbeobachtung vorbehalten bleiben.“

Der Verein, dessen Vorsitzender Karl Probst am Montag als Zuhörer in der Sitzung war, wünscht sich generell an der einen oder anderen Stelle noch strengere Auflagen in der Verordnung. So würde er den Bootsverkehr beispielsweise nur zwischen 8 und 19 Uhr zulassen.

Josef Wasensteiner (CSU) interessierte sich noch einmal für die Genehmigungen, die die kommerziellen Anbieter beantragen müssen. „Sind die Genehmigungen auf eine bestimmte Anzahl begrenzt oder gibt es die unbegrenzt?“, wollte der CSU-Gemeinderat wissen. Das sei die Frage, antwortete Steger, betonte aber auch, dass „bislang noch nicht so viele Anträge vorliegen“.

Wenn nun aber „eine Unzahl an Anträgen“ kommen würde, wäre es schon denkbar, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens irgendwann gesagt wird: „Halt, jetzt ist es genug“, ergänzte Steger.

Wie viel kommerzielle Nutzung die Isar über die private hinaus noch verträgt – das soll die vom Landkreis in Auftrag gegebene FFH-Verträglichkeitsstudie zeigen. Erst dann könne man über das Thema Kontingentierung fundiert reden, so Weindl. „Allerdings wird es das Ergebnis heuer wohl nicht geben, oder?“, fragte der Bürgermeister. Auf den Weg gebracht werden soll sie aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr, betonte Steger. „Und dann müssen wir halt schauen, ob wir sie für die nächste Saison schon haben.“

30.000 Euro hatte der Kreisausschuss dafür bereits im November bewilligt. Zudem hofft man auf eine Förderung durch das Leader-Programm.

Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf zu.