Brachialer Einbruchsversuch bei Firma in Lenggries

Einbrecher haben versucht, das Rolltor einer Firma in Lenggries aufzuhebeln. (Symbolfoto)

Aus dem Polizeibericht

Von Melina Staar schließen

Beim Versuch, in eine Firma in Lenggries einzudringen, scheiterten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag. Sie hinterließen aber beträchtlichen Sachschaden.

Lenggries - Unbekannte haben versucht, in eine Firma an der Lenggrieser Sylvensteinstraße einzubrechen. Wie die Tölzer Polizei mitteilt, waren am Rolltor Hebelspuren erkennbar. Entwendet wurde aber nichts.

Der Vorfall muss sich in der Nacht auf Freitag ereignet haben. Am Tor entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08041/761060 entgegen.

