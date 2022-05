Brauchen die Lenggrieser Bäume mehr Schutz? „Verordnung ist kein Allheilmittel“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Kritik an Baumfällungen gibt es auch in Lenggries immer wieder (Symbolfoto). © Vroni Macht

Braucht Lenggries eine Baumschutzverordnung? Oskar Kiraly sagt Ja. Daher brachte er einen entsprechenden Antrag jüngst in der Bürgerversammlung vor. Mit diesem befasste sich nun der Gemeinderat.

Lenggries - Bäume hätten wichtige Funktionen, führte Oskar Kiraly in seinem Antrag zur Lenggrieser Bürgerversammlung aus. Sie bieten Lebensraum für viele Arten, filtern die Luft und einiges mehr. Jeder Baum, der gefällt werde, sei ein Verlust.

Die Stadt Geretsried hat eine Baumschutzverordnung

Eine Verordnung, wie sie sich das Lenggrieser SPD-Vorstandsmitglied wünscht, gibt es im Landkreis in der Stadt Geretsried. Erlassen wurde sie 2013. Laut ihr ist es „verboten, Bäume ohne eine erforderliche Befreiung der Stadt zu entfernen, zu zerstören, zu beschädigen oder zu verändern“. Auch Ersatzpflanzungen werden in der Verordnung geregelt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

„Aber so eine Verordnung ist auch kein Allheilmittel“, merkte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) an. Schon in der Bürgerversammlung war der Rathauschef skeptisch. Das hatte sich bis zur Gemeinderatssitzung nicht geändert. Klaffenbacher sieht eventuell sogar negative Effekte durch die Verordnung. „Ich befürchte halt, wenn wir so eine Verordnung ankündigen, dass dann die Motorsägen verstärkt zum Einsatz kommen“, sagte der Bürgermeister.

Verordnung nur für alten Baumbestand und Ortsbild prägende Bäume?

Sabine Gerg (SPD) wollte die Idee noch nicht ganz fallen lassen. Es sei vielleicht fraglich, ob es eine Verordnung für das gesamte Gemeindegebiet brauche. „Aber vielleicht könnte man sie für alten Baumbestand oder solchen, der das Ortsbild prägt, erlassen“, regte Gerg an. „Was man umschneidet, bringt man nicht wieder her“, sagte sie.

Fällaktionen dem Bürger besser vermitteln

Grünen-Fraktionssprecherin Daniela Werner war nicht unbedingt für die Verordnung. „Aber es ist schon viel gefällt worden – auch an Stellen, wo es der Bürger nicht verstanden hat“, merkte sie an. Natürlich sehe man auch in vielen Bereichen, dass Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Unter Umständen sei es aber notwendig, Fällungen auf öffentlichem Grund besser zu begründen und die Begründung auch öffentlich zu kommunizieren, sagte Werner.

Besonders schützenswerte Bäume sind als Naturdenkmal ausgewiesen

Gefällt werde eigentlich ausschließlich, wenn Bäume krank sind oder die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen müsse, antwortete Klaffenbacher. Besonders schützenswerte Bäume habe zudem bereits das Landratsamt aufgenommen, ergänzte Stefan Heiß (FWG). Tatsächlich gibt es in Lenggries eine ganze Reihe von ausgewiesenen Naturdenkmälern. Diese reichen von der großen Tanne an der Bauernrast über verschiedene Baumgruppen am Brauneck bis hin zu einzelnen Linden oder Eiben.

Allee an der Karwendelstraße fällt Eschentriebsterben zum Opfer

Aufgeführt in der Liste ist auch die Eschenallee an der Karwendelstraße. Deren Bäume sind aber zum Großteil dem Eschentriebsterben zum Opfer gefallen. Sie wurden durch Spitzahorne ersetzt. „Und davor gab es das Ulmensterben“, erinnerte CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner. Die Gemeinde verfüge aber weiterhin über einen großen Baumbestand. „Bei uns wachsen die Bäume schneller als die Bürokratie“, sagte Wasensteiner mit Blick auf die geforderte Verordnung. Es sei wichtig, dass man „ab und zu auch mal einen Baum wegtun kann. Ich finde es praktikabler, wenn man es wie bisher handhabt“.

Das sah die Mehrheit des Gemeinderats ähnlich. Gegen die Stimmen von Nadia Tretter (Grüne) und Gerg beschloss das Gremium, dass man „keinen Bedarf für eine Baumschutzverordnung sieht“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.