Brauneck gehört zu ihren beliebtesten Zielen: Wenn Tourengeher zur „Plage“ werden

Dieses Wochenende dürften sie wieder in Scharen anrücken: Das Brauneck ist bei Tourengehern äußerst beliebt. Diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, machen sich nicht nur unbeliebt, sondern setzen auch Leib und Leben aufs Spiel.

Lenggries/Wackersberg– Das Brauneck zählt zu den beliebtesten Zielen für Skitourengeher. Ein Grund: Sowohl der Aufstieg als auch die anschließende Abfahrt sind selbst für Ungeübte relativ leicht zu bewältigen. Doch der Trend hat Schattenseiten. Sepp Gerg, Betreiber des Draxllifts in Wegscheid, sieht die Massen an Tourengehern fast schon als „Plage“.

Auch Bergbahn-Betreiber Peter Lorenz steht dieser Sportlergruppe zwiespältig gegenüber. Seine Erwartungen, was den Ansturm an diesem Wochenende angeht, sei „schlecht“, sagt er. Und meint damit: Er erwartet, dass viele Tourengeher kommen – sein Wunsch wäre, dass es weniger wären.

Denn nicht selten kommen sich die diversen Wintersportler in die Quere. „Ich weiß nicht, ob es für einen Skitourengeher so schön ist, wenn er die Piste hinaufgeht und ihm in einer Stunde mehrere tausend Skifahrer entgegenkommen“, sagt Lorenz – um sich dann doch versöhnlich zu geben. „Solange sie auf der Aufstiegsspur außerhalb der Piste bleiben, ist es ja in Ordnung“, ergänzt er und: „Es gibt sehr viele vernünftige Tourengeher.“

+ In Reih und Glied geht’s aufs Brauneck: Der Lenggrieser Berg ist ein Hauptanziehungspunkt für Tourengeher. © Wolfgang Müller

Ein Dorn im Auge sind ihm allerdings diejenigen, die nachts aufsteigen, obwohl die Piste dann gesperrt ist. „Das ist lebensgefährlich“, warnt Lorenz. Denn nachts sind Pistenraupen unterwegs – ein Zusammenstoß mit deren gespannten Stahlseilen hätte schlimme Folgen.

Skitourengeher sind am Brauneck von 5.30 Uhr bis Mitternacht unterwegs

Während Lorenz davon spricht, dass zu den Sperrzeiten nur „vereinzelt“ Skitourengeher unterwegs seien, hat Sepp Gerg anderes beobachtet. „Da gehen noch bis Mitternacht welche hinauf“, berichtet der Inhaber des Draxllifts. „Sie sagen: ,Ich hatte einen schlechten Tag und will jetzt den Kopf freibekommen.‘“ Umgekehrt machen sich Gerg zufolge die ersten Tourengeher ab 5.30 Uhr morgens an den Aufstieg – „um 7.30 Uhr kommen sie schon wieder vom Berg runter“. Auch um diese Zeit riskiere man Leib und Leben. Aus gutem Grund seien die Pisten zwischen 18 Uhr abends und 8 Uhr am Folgetag offiziell gesperrt.

Gerg kritisiert aus einem weiteren Grund die frühe Anreise der Tourengeher. Wenn er morgens den Parkplatz am Draxllift Räumen will, seien einige zugeparkte Stellen nicht mehr zugänglich.

Um zumindest einen gewissen Ausgleich zu haben – von einem guten Geschäft könne keine Rede sein –, hat Gerg vor Jahren bestimmte Bereiche des Parkplatzes für die Tourengeher ausgewiesen und dort Parkautomaten aufgestellt. Die Gebühr beträgt 2 Euro pro Tag – während Skifahrer, die ja eine Liftgebühr entrichten, frei parken.

Nur jeder vierte bis fünfte Skitourengeher bezahlt am Brauneck die Parkgebühr

„Die Zahlungsmoral ist besser geworden“, sagt der Liftbetreiber. „Aber befriedigend ist sie nicht.“ An einem Tag mit vielen Besuchern – wie am Freitag – kämen 400 bis 500 Tourengeher. „Davon bezahlen etwa 100 die Parkgebühr.“ Ständig zu kontrollieren, wer welche Art von Skiern aus dem Auto hole, sei aber nicht leistbar.

Immerhin: Platz genug auf dem Parkplatz sei für alle, meint Gerg – zumindest wenn der Boden gefroren ist. Sobald aber einige Wiesen nicht mehr befahrbar seien, wie im Frühjahr oder auch jetzt vor Weihnachten, „dann wird es eng“.

Ein weiteres Ziel für Tourengeher im Isarwinkel ist der Blomberg. Hier wurde vor einigen Jahren unter der Bezeichnung „Gamssteig“ eine eigene Aufstiegsroute ausgewiesen, die laut Paul Schenk, Vorstandsmitglied der DAV-Sektion Bad Tölz und damals einer der Initiatoren, mittlerweile „allgemein bekannt und völlig etabliert“ ist. „Damals waren wir in Bayern mit die ersten mit einer eigenen Tourengeher-Route.“ Konflikte gebe es am Blomberg diesbezüglich keine – zumal der Skibetrieb mittlerweile ja völlig eingestellt ist.

Viele wünschen sich einen Abend für Skitourengeher am Brauneck

Schenk kennt auch noch andere Gegenden, wo alles harmonisch bleibt. Am Tegelberg etwa setzte man mittlerweile fast mehr auf Tourengeher als auf Skifahrer. Und am Garmischer Hausberg gibt es dienstags und donnerstags einen Tourenabend, an dem die Pistenraupen nicht unterwegs sind. Schenk hielte das auch am Brauneck für eine gute Idee.

Schenk selbst will diesen Samstag am Blomberg ausprobieren, ob jetzt genug Schnee fürs Tourengehen liegt. Dass es bislang an der weißen Unterlage mangelte, ist mit ein Grund dafür, dass im Gegenzug das Brauneck vor Tourengehern „übergequollen“ sei, so Schenk.

Das könnte auch dieses Wochenende der Fall sein, da wegen der erwarteten starken Schneefälle andernorts vielfach Lawinengefahr bestehen dürfte. Die ist laut Lorenz auch am Brauneck an einigen Steilhängen nicht ausgeschlossen, doch auf den üblichen Routen bleibt alles im grünen Bereich. Insgesamt geht Sepp Gerg vom Draxllift nun aber davon aus, dass sich die Tourengeher-Ströme mit den allgemein verbesserten Schneebedingungen jetzt allmählich entzerren.